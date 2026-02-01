Ngừa lây nhiễm vi rút Nipah từ động vật, thực phẩm ô nhiễm

VN hiện chưa ghi nhận ca bệnh nào, nhưng về mặt dịch tễ học, vẫn cần giám sát nguy cơ vi rút lưu hành trong quần thể động vật, đặc biệt là dơi và có thể là heo, vì vật chủ trung gian có thể làm tăng nguy cơ lây sang người.

Ngành y tế sẵn sàng ứng phó khi có ca bệnh do vi rút Nipah xâm nhập ẢNH: VÂN ANH

Theo PGS-TS Trần Đắc Phu, bệnh do vi rút Nipah lây truyền từ động vật sang người, nên công tác giám sát phải được thực hiện đồng thời trên cả người và động vật, căn cứ vào sự xuất hiện yếu tố dịch tễ để có biện pháp giám sát phù hợp. "Chúng ta không chủ quan, nhưng cũng không nên quá lo lắng. Nếu thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa thì bệnh do vi rút Nipah sẽ không có nguy cơ bùng dịch lớn", ông Phu nhận định.

Về nguy cơ lây nhiễm từ thực phẩm ô nhiễm, TS Chu Quốc Thịnh, quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), cho biết Cục đã đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và chi cục an toàn thực phẩm các tỉnh thành tăng cường thông tin đến người dân và các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong phòng bệnh do vi rút Nipah. TS Thịnh lưu ý một số biện pháp phòng tránh lây nhiễm bệnh qua đường thực phẩm là: hạn chế tiếp xúc, chế biến, ăn các loại thực phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã (dơi ăn quả) hoặc từ trái cây, thực phẩm có vết liếm, vết cắn, vết ăn dở từ trước của động vật hoang dã…

Các địa phương cũng cần chú trọng giám sát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân trong các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Người trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm, đặc biệt là người nước ngoài từ các quốc gia đang ghi nhận ca bệnh do vi rút Nipah cần được theo dõi sức khỏe.

Khi dấu hiệu bất thường như sốt đột ngột kèm theo các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, ho, khó thở và gần đây đã đến vùng đang ghi nhận ca bệnh do vi rút Nipah, hoặc từng tiếp xúc với người mắc, nghi mắc bệnh do vi rút Nipah, hoặc từng tiếp xúc với gia súc, vật nuôi ốm chết bất thường, động vật hoang dã (đặc biệt là dơi); hoặc từng ăn các loại trái cây, thực phẩm có dấu hiệu bị động vật (như dơi, chim…) cắn hoặc gặm nhấm, cần báo ngay cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật của địa phương để được hỗ trợ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.