Bế giảng đặc biệt: Học sinh vùng cao Đà Nẵng nhận thưởng bằng sâm giống Ngọc Linh

Sáng 29.5, Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Trà Nam (xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng) tổ chức lễ bế giảng và tuyên dương, khen thưởng năm học 2025 – 2026.

Điểm đặc biệt trong lễ tổng kết năm nay là ngoài giấy khen, nhà trường còn trao tặng hàng chục cây sâm giống Ngọc Linh 2 năm tuổi cho các học sinh đạt thành tích học tập xuất sắc và giỏi.

Việc nhà trường trao tặng cây sâm giống Ngọc Linh giống 2 năm tuổi như một phần thưởng đặc biệt, gửi gắm kỳ vọng về sinh kế và tương lai bền vững ẢNH: ĐĂNG CHÍN

Theo ông Nguyễn Đăng Chín, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Trà Nam, trong lễ bế giảng sáng nay 29.5 nhà trường đã trao tặng 51 cây sâm giống cho 51 học sinh giỏi và xuất sắc.

Kinh phí thực hiện được huy động từ quỹ khen thưởng của nhà trường kết hợp nguồn xã hội hóa, vận động từ các hộ dân trồng sâm Ngọc Linh trên địa bàn.

Ông Chín cho biết việc tặng cây sâm giống Ngọc Linh không chỉ mang ý nghĩa động viên tinh thần học sinh mà còn hướng tới mục tiêu giáo dục ý thức bảo vệ môi trường và phát triển sinh kế lâu dài cho các em.

51 em học sinh giỏi, xuất sắc được tặng mỗi em 5 cây sâm Ngọc Linh ẢNH: ĐĂNG CHÍN

"Để cây sâm Ngọc Linh phát triển tốt thì môi trường rừng phải được giữ gìn bền vững. Chúng tôi mong muốn thông qua những cây sâm giống, học sinh sẽ nâng cao ý thức bảo vệ rừng, đồng thời có thêm nguồn sinh kế trong tương lai", ông Chín chia sẻ.

Theo ông Chín, do trường là mô hình liên cấp nên nếu một học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 liên tục đạt thành tích xuất sắc thì số cây sâm được nhận sẽ tích lũy qua từng năm học. Những cây sâm trao tặng đều đã được ươm 2 năm tuổi, nên chỉ sau vài năm có thể ra hoa, kết hạt và tiếp tục nhân giống.

"Nếu các em và gia đình chăm sóc tốt, từ vài cây ban đầu có thể phát triển thành hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cây trong tương lai. Đây sẽ là nguồn kinh phí giúp các em tiếp tục học THPT, đại học hoặc hỗ trợ gia đình cải thiện cuộc sống", ông Chín nói.

Hàng trăm cây sâm giống Ngọc Linh 2 năm tuổi tặng cho các em học sinh tại lễ bế giảng như "của để dành" ẢNH: ĐĂNG CHÍN

Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Trà Nam cho biết ý tưởng tặng cây sâm Ngọc Linh giống xuất phát từ thực tế nhiều học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp THPT vẫn gặp khó khăn về tài chính để học lên cao. Vì vậy, nhà trường mong muốn tạo cho các em một "của để dành" bền vững, thay vì những phần quà khác có giá trị vật chất cụ thể, ngắn hạn.

"Việc tặng cây sâm Ngọc Linh không chỉ giúp nhân giống nguồn dược liệu quý mà còn hướng tới mục tiêu thay đổi cuộc sống cho đồng bào dân tộc tại địa phương. Những cây sâm này sau vài năm sẽ ra hoa, kết hạt, giúp gia đình học sinh tự mở rộng quy mô canh tác một cách tự nhiên", ông Chín nhấn mạnh.