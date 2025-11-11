Be Group báo lãi: Mở chương trình thưởng, học bổng, bảo hiểm cho tài xế sinh viên

Học bổng, thưởng và bảo hiểm cho sinh viên tài xế BE

Chương trình BE mang đến bao gồm học bổng BE SCHOLAR 2025, chương trình thưởng tháng đầu tiên cho tài xế mới, lịch chạy linh hoạt và gói bảo hiểm tai nạn chỉ từ 25.000 đồng/tuần với quyền lợi tối đa 1 tỉ đồng.

Be Group cho biết, chương trình BE SCHOLAR 2025 sẽ trao học bổng trị giá lên đến 4 triệu đồng cho mỗi sinh viên tài xế BE Bike đạt điều kiện và đang có hoạt động trong giai đoạn từ ngày 1.11 đến 31.12.2025. Thông qua hợp tác với các trường đại học và cao đẳng, chương trình hướng đến mở rộng cơ hội cho sinh viên vừa học vừa làm, khuyến khích tinh thần lao động chính đáng. Ứng viên được ưu tiên nếu có kết quả học tập tốt hoặc có hoàn cảnh vượt khó, đồng thời cần có mã ID và trạng thái hoạt động hợp lệ trên ứng dụng BE Partner.

Song song, BE triển khai chương trình thưởng tháng đầu tiên dành riêng cho tài xế sinh viên mới gia nhập trong tháng 11 và 12.2025. Cụ thể, tài xế hoàn thành từ 25 đến 30 chuyến mỗi tuần sẽ được nhận thưởng đến 720.000 đồng trong tháng đầu tiên. Đặc biệt, khoản thưởng này có thể cộng dồn với các chính sách hiện hành như trợ giá đồng phục, chương trình lái nhiều thưởng cao và thưởng lễ tết - giúp sinh viên gia nhập sớm có cơ hội tối ưu hóa thu nhập ngay trong giai đoạn đầu, tạo đà duy trì hoạt động ổn định sau đó.

Ngoài ra, gói bảo hiểm tai nạn tích lũy dành cho tài xế có mức đóng chỉ từ 25.000 đồng/tuần, có thể tích lũy đến 1,25 triệu đồng/50 tuần để được bảo vệ 24/7, với quyền lợi tối đa 1 tỉ đồng.

Đại diện Be Group cho biết, ba chương trình này hướng đến nhóm sinh viên năng động, vừa học vừa làm, giúp họ chủ động thời gian, đảm bảo thu nhập và an toàn trên mỗi chuyến đi.

"Có lãi là lúc chúng tôi tăng tốc đầu tư trở lại cho đối tác – đặc biệt là sinh viên, lực lượng trẻ, kỷ luật và có tinh thần dịch vụ chuyên nghiệp. Khi đội ngũ tài xế hài lòng và được tạo điều kiện phát triển, chất lượng dịch vụ sẽ tự khắc được nâng tầm", đại diện Be Group chia sẻ.

Mở rộng hệ sinh thái hỗ trợ tài xế qua BE5X

BE khẳng định đây là chiến lược phát triển dài hạn, bền vững. Một nền tảng dịch vụ chỉ vững mạnh khi người cung cấp dịch vụ - đối tác tài xế, giúp việc… thực sự hài lòng với công việc họ làm. Khi đối tác hài lòng, dịch vụ được nâng chuẩn, khách hàng gắn bó, và hệ sinh thái tăng trưởng bền vững.

Trong năm 2025, thời điểm BE bắt đầu có lãi, công ty đã khởi động hàng loạt hành động cụ thể dành cho đối tác tài xế, giúp việc. Không chỉ dừng ở chính sách phúc lợi, BE đang mở rộng hệ sinh thái BE5X - nơi mang đến chuỗi hỗ trợ thiết thực: giảm giá mua và thuê xe 2 bánh - 4 bánh, vay vốn ưu đãi chỉ từ 0,55%/tháng với bảo lãnh tín dụng từ BE, cùng cổng thông tin kết nối các đối tác tin cậy trong lĩnh vực xe, bảo hiểm và tài chính. Nhờ đó, tài xế có thể dễ dàng sở hữu phương tiện, tiếp cận tín dụng chính thống với chi phí thấp và nâng cao kỹ năng nghề, hướng tới mục tiêu tự chủ phương tiện, sự nghiệp và cuộc sống.

Chỉ riêng tháng 10.2025, đã có 19 tài xế BE ký hợp đồng vay với tổng số tiền giải ngân 425 triệu đồng, lãi suất ưu đãi 0,55%/tháng. Hàng trăm tài xế khác đang được xét duyệt vay trong quý IV/2025.

BE tiếp tục đầu tư cho hệ sinh thái xe 2 bánh: chở khách, giao hàng, giao đồ ăn

Theo báo cáo Thói quen sử dụng Siêu ứng dụng tại Việt Nam (5.2025) của Cimigo, 3 trong 8 dịch vụ phổ biến nhất hiện nay đến từ mảng xe 2 bánh: gọi xe, giao hàng và giao đồ ăn – lĩnh vực BE đang dẫn đầu thị trường nội địa với đà tăng trưởng ổn định từ khi đạt lãi gộp dương tháng 8.2022.

"Thị trường xe 2 bánh vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng, đặc biệt ở 2 thành phố lớn Hà Nội, TP.HCM và khu vực ven đô. Đây là thời điểm vàng để tài xế mới gia nhập hệ sinh thái BE và đón đầu các chính sách hỗ trợ mới", đại diện doanh nghiệp nhận định.

Với BE chỉ một chiếc xe, tài xế có được ba nguồn thu nhập. Tài xế có thể linh hoạt chở khách, giao hàng, giao đồ ăn trong cùng khung giờ mà không bị giới hạn. Đó là cách BE giúp đối tác đa tầng thu nhập, đa hướng phát triển, biến từng chuyến đi thành hành trình chạm tới làm chủ cuộc sống.

