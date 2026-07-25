Bế mạc Hội nghị T.Ư 3: Đưa các quyết sách thành kết quả cụ thể

3 kết quả chủ yếu

Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ 3 kết quả chủ yếu của hội nghị.

Thứ nhất, T.Ư thống nhất đánh giá bộ máy của hệ thống chính trị sau sắp xếp hoạt động ổn định, bước đầu phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất vẫn là khâu thực thi. Nguyên nhân sâu xa, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, là thẩm quyền có nơi chưa đi liền trách nhiệm; phân cấp chưa gắn với nguồn lực, dữ liệu, công cụ, năng lực cán bộ và kiểm soát; nguồn lực còn chia cắt; tăng trưởng chưa dựa vào năng suất, nội lực; dự báo, phòng ngừa ở một số lĩnh vực, ngành, địa phương chưa theo kịp biến động. Vì vậy, phải xử lý từ nguyên nhân gốc, đồng bộ trên cả thể chế, tổ chức, con người và phương thức lãnh đạo, quản trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị T.Ư 3, khóa XIV của Đảng Ảnh: TTXVN

Thứ hai, T.Ư thống nhất cao về 13 nội dung trình hội nghị; biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị và các văn bản thuộc chương trình. Các nghị quyết, kết luận, quy định, đề án được thông qua bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, tạo cơ sở thực hiện 4 bước chuyển chiến lược. Cụ thể, về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, T.Ư thống nhất đánh giá sau một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy mới thể hiện tính ưu việt, phù hợp, thông suốt, phát huy hiệu quả, nhưng chất lượng vận hành còn chưa đồng đều, nhất là ở cấp cơ sở.

T.Ư quyết định ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung Quy định số 20, đồng thời nhấn mạnh đây là văn bản đặc biệt quan trọng để thi hành Điều lệ Đảng, mọi sửa đổi tuyệt đối tuân thủ điều lệ, đúng thẩm quyền; vấn đề mới, chưa được điều lệ quy định chỉ được thí điểm theo đúng thẩm quyền, có phạm vi, thời hạn cụ thể. T.Ư cũng thống nhất ban hành Quy định mới về những điều đảng viên không được làm, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và đồng bộ với các quy định của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu, nội dung rõ, chặt chẽ, khả thi, cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm nêu gương, nhận diện đúng các hành vi vi phạm, bảo đảm kỷ luật nghiêm minh, đồng thời không làm triệt tiêu tinh thần đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Về tổ chức không gian phát triển và quản trị nguồn lực, T.Ư thông qua chủ trương thành lập TP.Quảng Ninh, TP.Bắc Ninh.

T.Ư đồng thời thống nhất ban hành kết luận về sơ kết Nghị quyết số 18 và các quan điểm, định hướng sửa đổi luật Đất đai, các luật có liên quan; khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, là tài nguyên đặc biệt, không gian sinh tồn và phát triển của quốc gia. Nhà nước không xem xét lại quyền sử dụng đất hợp pháp theo chính sách, pháp luật đất đai qua các thời kỳ. Tinh thần được T.Ư nhất quán là việc sửa luật phải đồng bộ, đúng, trúng, kịp thời; khơi thông nguồn lực nhưng không tư nhân hóa đất đai; hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp; nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất; bảo đảm cải thiện chỗ ở, điều kiện sống và sinh kế của người có đất thu hồi.

Lễ bế mạc Hội nghị T.Ư 3, khóa XIV của Đảng Ảnh: TTXVN

Về KT-XH, T.Ư quyết tâm phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, việc làm, thu nhập và an sinh xã hội. Đối với Đề án đổi mới mô hình phát triển VN, T.Ư quyết định ban hành nghị quyết, xác định đây là vấn đề rất lớn, rất mới, chưa có tiền lệ, có ý nghĩa định hình mô hình phát triển quốc gia đến năm 2045 và xa hơn. T.Ư cũng thống nhất thông qua Đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa. Về bảo vệ đất nước và phát triển bền vững, T.Ư nhất trí những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Chiến lược an ninh quốc gia.

Thứ ba, T.Ư thống nhất cơ chế bảo đảm để các quyết sách được tổ chức thực hiện đồng bộ, có thể kiểm soát, đo lường và quy trách nhiệm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu phải chuyển ngay sự thống nhất về chủ trương thành thống nhất trong hành động, đưa các quyết sách của T.Ư thành kết quả cụ thể.

5 yêu cầu trọng tâm đưa quyết sách của T.Ư vào cuộc sống

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh 5 yêu cầu trọng tâm để đưa các quyết sách của T.Ư vào cuộc sống.

Thứ nhất, xác định đúng trọng tâm, thứ tự ưu tiên và những khâu đột phá cần tập trung thực hiện.

Thứ hai, tổ chức thực hiện dưới sự lãnh đạo thống nhất, xuyên suốt của Đảng; phát huy đầy đủ chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan.

Thứ ba, phân định rõ trách nhiệm giữa T.Ư, cấp tỉnh và cấp xã; bảo đảm 3 cấp vận hành thông suốt, phối hợp chặt chẽ, tương tác hiệu quả. Theo đó, T.Ư tập trung định hướng chiến lược, hoàn thiện thể chế, xây dựng các nền tảng dùng chung, phân bổ nguồn lực lớn và kiểm tra việc thực hiện. Cấp tỉnh là cấp phải cải cách, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; cụ thể hóa chủ trương, tổ chức không gian phát triển, điều phối nguồn lực, bảo đảm điều kiện cho cấp xã và chịu trách nhiệm về kết quả công tác. Cấp xã là tuyến đầu của quản trị công, trực tiếp thực thi, phục vụ nhân dân, xử lý, giải quyết mọi vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống, nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Do vậy cấp xã phải được xây dựng đủ sức quản trị sự phát triển. T.Ư không làm thay địa phương; cấp tỉnh không ôm giữ việc cấp xã có thể làm tốt.

Yêu cầu thứ tư là cụ thể hóa từng quyết sách thành chương trình, kế hoạch hành động; xác định rõ nguồn lực, lộ trình, sản phẩm và trách nhiệm thực hiện. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu người lãnh đạo phải sâu sát, nắm được hơi thở, nhịp sống của địa bàn, lĩnh vực mình phụ trách; biết lắng nghe cơ sở, doanh nghiệp và nhân dân; chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, đúng định hướng, đúng thẩm quyền, vì lợi ích chung.

Thứ năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát; đánh giá bằng dữ liệu, sản phẩm và kết quả thực tế.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng gửi tới các mẹ VN anh hùng, các anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các cựu chiến binh, cựu CAND, cựu thanh niên xung phong, người tham gia kháng chiến, người có công với nước lời thăm hỏi thân tình, lòng tri ân sâu sắc. Đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục chăm lo người có công, gia đình chính sách bằng những việc làm thiết thực, nghĩa tình; triển khai hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.