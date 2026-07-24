Trung ương đồng ý chủ trương đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Theo thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV của Đảng họp từ ngày 20 - 24.7. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì, có bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc hội nghị.

Tại hội nghị, sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao nhiều chủ trương, chính sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước.

Không gian lễ bế mạc Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV của Đảng ẢNH: TTXVN

Tại hội nghị, Trung ương đã thông qua nội dung một số văn kiện.

Cụ thể, Quy định về thi hành Điều lệ Đảng (Quy định sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-QĐ/TW, ngày 8.4.2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng).

Cùng đó, Trung ương đã thông qua Quy định của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về những điều đảng viên không được làm (thay thế Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII).

Kế thừa những nội dung còn phù hợp của Quy định số 37-QĐ/TW; sửa đổi nội dung không còn phù hợp, bổ sung quy định điều chỉnh hành vi vi phạm mới phát sinh; bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định hiện hành về nêu gương, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, kỷ luật, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Kết hợp giữa "xây" và "chống"; lấy phòng ngừa, cảnh tỉnh, tự soi, tự sửa là chính.

Trung ương cũng đã thông qua Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất cần phải đổi mới mô hình phát triển đất nước với các mục tiêu cụ thể theo các mốc đến năm 2030/2035/2045 và định hướng tầm nhìn đến năm 2130, Việt Nam trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa phát triển trình độ cao, văn minh, hiện đại, bản sắc, có năng lực sáng tạo và sức sống trường tồn.

Việt Nam là một trong những nền kinh tế xanh, sáng tạo, trung tâm sản xuất thông minh hàng đầu của châu Á; có vị thế quan trọng trong trật tự toàn cầu về tri thức, công nghệ, kinh tế, quốc phòng, an ninh; xã hội văn minh, thịnh vượng, công bằng, bao trùm, hạnh phúc; văn hóa bản sắc, con người phát triển toàn diện; đủ năng lực thích ứng với mọi thay đổi của thời đại và có đóng góp xứng đáng cho nhân loại.

Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất

Trung ương cũng đã thông qua Nghị quyết về Chiến lược an ninh quốc gia; Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; Nghị quyết về quan điểm, định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại lễ bế mạc Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV của Đảng ẢNH: TTXVN

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất khẳng định quan điểm, đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, không gian phát triển, không gian sinh tồn; là yếu tố cấu thành chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền kinh tế và an ninh quốc gia; là tư liệu sản xuất đặc biệt, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước; quyền sử dụng đất là yếu tố đầu vào quan trọng cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất khi đưa vào sử dụng, không để hình thành cơ chế nhiều giá.

Chuyển mạnh từ tư duy "bồi thường tài sản bị thu hồi" sang tư duy "tái thiết cuộc sống cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất", người có đất ở bị thu hồi phải có chỗ ở, điều kiện sống ngang bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Nhà nước tạo điều kiện để công dân có quyền có nơi ở. Ưu tiên dành quỹ đất để phát triển nhà ở cho thuê đáp ứng yêu cầu chỗ ở của nhân dân.

Cùng đó, Trung ương đã thông qua Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất khẳng định, trong thời gian tới, cần tiếp tục "tinh chỉnh" để hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong.

Đồng thời, chuyển mạnh trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành năng lực quản trị quốc gia, năng lực kiến tạo phát triển và hiệu quả phục vụ nhân dân; bảo đảm hệ thống chính trị đủ năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Hội nghị cũng đã thông qua Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo, tiếp thu, hoàn thiện, ban hành các văn kiện và quán triệt, tổ chức thực hiện.

Đồng thời, chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ căn cứ Nghị quyết của Trung ương chỉ đạo Chính phủ hoàn thiện hồ sơ dự án luật Đất đai (sửa đổi) và các luật liên quan theo quy định, trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Đồng ý chủ trương đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Cũng theo thông báo, hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến, thống nhất thông qua các báo cáo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; Tình hình quốc tế và một số vấn đề nổi bật cần quan tâm về quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 2 đến Hội nghị Trung ương 3 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV.

Hội nghị Trung ương 3 đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ căn cứ chủ trương của Trung ương chỉ đạo Chính phủ hoàn thiện đề án, hồ sơ theo quy định, trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Đồng ý chủ trương chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Đồng thời, đồng ý phương án giới thiệu của Bộ Chính trị về nhân sự Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ kết quả giới thiệu của Trung ương, chính thức giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Nội vụ để Quốc hội khóa XVI, kỳ họp không thường lệ thứ nhất phê chuẩn theo quy định.

Cùng đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Bùi Văn Hải, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh).