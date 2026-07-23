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Chính trị

Trung ương thảo luận về đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Văn Chung
Văn Chung

Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa có thông cáo báo chí ngày làm việc thứ tư, Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV của Đảng.

Theo đó, buổi sáng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận về 5 nội dung.

Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV của Đảng

ẢNH: TTXVN

Cụ thể, các nội dung thảo luận gồm: chủ trương điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương;

Đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; Đề án Chiến lược An ninh quốc gia; Đề án thành lập TP.Quảng Ninh trực thuộc Trung ương; Đề án thành lập TP.Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về 3 nội dung về báo cáo sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp;

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Báo cáo về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Ngày mai 24.7, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình và bế mạc hội nghị.

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