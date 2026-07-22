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Chính trị

Trung ương thảo luận đề án thành lập thành phố Quảng Ninh, Bắc Ninh

Văn Chung
Văn Chung
Một trong những nội dung trong ngày làm việc thứ ba, Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV của Đảng thảo luận về Đề án thành lập TP.Quảng Ninh, TP.Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa có thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba, Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV của Đảng.

Sáng 22.7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận về 2 nội dung.

Trung ương thảo luận đề án thành lập thành phố Quảng Ninh, Bắc Ninh - Ảnh 1.

Không gian Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV của Đảng

ẢNH: TTXVN

Cụ thể, Đề án tổng kết Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22.10.2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Đề án tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 3.6.2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường".

Chiều cùng ngày, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về 4 nội dung, gồm Đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, Đề án Chiến lược an ninh quốc gia, Đề án Thành lập TP.Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, Đề án thành lập TP.Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Ngày mai (23.7), Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.

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