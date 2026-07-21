Khai mạc Hội nghị Trung ương 3, bàn 4 bước chuyển chiến lược

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, 13 nội dung thảo luận tại hội nghị thuộc nhiều lĩnh vực nhưng đều hướng tới mục tiêu cao hơn là tạo lập năng lực lãnh đạo, cầm quyền, quản trị, hành động, phát triển và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới. Vì vậy, các quyết sách được T.Ư thông qua phải tạo ra bốn bước chuyển chiến lược. Thứ nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng và bộ máy Nhà nước. Thứ hai, quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực quốc gia. Thứ ba, xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người. Thứ tư, chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu, khả năng thích ứng và bảo vệ vững chắc đất nước.

Bốn bước chuyển chiến lược

Bốn trọng tâm thảo luận cũng là bốn bước chuyển chiến lược được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở.

Nội dung thứ nhất là bước chuyển từ sắp xếp tổ chức sang nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng và hệ thống chính trị. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, việc sắp xếp tổ chức bộ máy đã tạo ra cấu trúc tinh gọn hơn, nhưng tinh gọn mới là điều kiện. Mục tiêu là Đảng lãnh đạo hiệu quả hơn, Nhà nước quản trị tốt hơn, bộ máy vận hành nhanh hơn, nhân dân được phục vụ tốt hơn, mức sống thực của nhân dân được nâng cao hơn.

Hội nghị T.Ư 3, khóa XIV của Đảng diễn ra tại Hà Nội sáng 20.7 ẢNH: TTXVN

Với quy định về những điều đảng viên không được làm, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phải xác định rõ giới hạn kỷ luật, nhận diện đúng những biểu hiện mới trong kinh tế thị trường, chuyển đổi số và quan hệ quyền lực - lợi ích. "Kỷ luật nghiêm minh phải đi cùng bảo vệ cán bộ liêm chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ. Liên quan báo cáo sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và báo cáo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, thước đo không chỉ là số đầu mối giảm mà là hiệu lực lãnh đạo, quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân.

Bước chuyển thứ hai là chuyển từ quản lý phân tán sang quản trị thống nhất không gian phát triển và nguồn lực quốc gia. Bước chuyển này phải tạo không gian phát triển mới, đưa nguồn lực đến nơi sử dụng hiệu quả, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp, kết nối lợi thế địa phương thành sức mạnh quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, việc thay đổi địa vị hành chính phải tạo chuyển biến thực chất về năng lực quản trị, hiệu quả huy động nguồn lực và sức lan tỏa phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng gợi ý, T.Ư cần làm rõ yêu cầu chuyển quản lý đất đai từ từng thửa đất sang quản trị không gian; từ nặng về thủ tục sang khơi thông, tạo lập nguồn lực; từ bồi thường tài sản sang tái thiết cuộc sống, bảo đảm chỗ ở, sinh kế và điều kiện sống tương đương hoặc tốt hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị ẢNH: TTXVN

Bước chuyển thứ ba là từ tăng trưởng dựa nhiều vào mở rộng đầu vào sang phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,18% là kết quả tích cực, nhưng mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% cả năm là nhiệm vụ rất thách thức. Vì thế, kịch bản phải lượng hóa đến từng ngành, địa phương, phải tính đến các yếu tố thuận và không thuận, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Trong đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước lưu ý khâu cốt tử là tổ chức thực hiện. Về dài hạn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải chuyển từ phụ thuộc vào vốn, tài nguyên, gia công, lao động giá rẻ sang dựa vào năng suất, tri thức, dữ liệu, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao, quản trị hiện đại; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập hiệu quả.

Với bước chuyển thứ tư từ xử lý từng nguy cơ sang chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và bảo vệ vững chắc đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh an ninh là điều kiện của phát triển. Theo đó, phải kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với đối ngoại và hội nhập quốc tế, phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế, uy tín của VN trong khu vực và trên thế giới. Chính sách môi trường, khí hậu cũng phải chuyển từ khắc phục hậu quả sang phòng ngừa, thích ứng, phục hồi; từ quản lý theo địa giới sang quản trị theo hệ sinh thái, lưu vực sông, vùng biển; biến chuyển đổi xanh thành động lực đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh. "T.Ư cần xác định rõ lợi ích cốt lõi phải bảo vệ, nguy cơ phải ngăn chặn từ sớm, từ xa; cơ chế chỉ huy, phối hợp và cảnh báo sớm. Các dự án lớn phải tính đầy đủ sức chịu tải, chi phí môi trường, an ninh dữ liệu và trách nhiệm liên thế hệ", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Nghị quyết, kết luận phải cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh bốn bước chuyển chiến lược nêu trên tạo thành một chỉnh thể: tổ chức và con người tạo năng lực hành động; không gian và thể chế khơi thông nguồn lực; mô hình phát triển chuyển nguồn lực thành năng suất, của cải và chất lượng sống; năng lực phòng ngừa và bảo vệ giữ cho quá trình đó an toàn, liên tục, bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: "Bất kỳ bước nào chậm cũng sẽ hạn chế các bước còn lại. Kết quả của hội nghị phải được thể hiện ở sự thống nhất cao về nhận thức, sự đúng đắn của quyết sách và chuyển biến thực tế sau hội nghị". Sau hội nghị, mỗi nghị quyết, kết luận phải được cụ thể hóa ngay thành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, kiên quyết khắc phục tình trạng chủ trương đúng nhưng thể chế hóa chậm, tổ chức thực hiện không nghiêm, hiệu quả chưa cao.

Theo chương trình, Hội nghị T.Ư 3 làm việc đến ngày 24.7.