Quốc hội họp không thường lệ, xem xét thành lập thành phố Quảng Ninh

Chiều 8.7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, dự kiến kỳ họp không thường lệ đầu tiên của khóa XVI sẽ khai mạc vào ngày 3.8 và bế mạc vào ngày 24.8, tổ chức họp trực tiếp. Kỳ họp sẽ được chia làm 2 đợt.

Theo Chủ tịch Quốc hội, kỳ họp sẽ xem xét, quyết định 27 nội dung, gồm: thông qua 20 luật, nghị quyết; cho ý kiến lần đầu 4 dự án luật và quyết định 3 nội dung quan trọng khác.

Quảng Ninh có tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 87%, cao gấp 2 lần bình quân chung của cả nước ẢNH: BÁO QUẢNG NINH

Trong đó, tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 3 nội dung thuộc vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó có thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc trung ương.

Trước đó, tại buổi làm việc về đề án thành lập thành phố Quảng Ninh ngày 9.6, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cho biết địa phương hiện đáp ứng đầy đủ 7/7 tiêu chuẩn thành phố trực thuộc trung ương, gồm quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính cấp phường, tỷ lệ đô thị hóa, vị trí và chức năng, tiêu chí đô thị loại I, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh nhận được sự đồng thuận của 99,96% hộ dân trên toàn tỉnh, trong đó 14 địa phương đạt tỷ lệ đồng thuận 100%. HĐND tỉnh đã thông qua đề án ngày 1.6.

Đầu tháng 4, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc trung ương trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ địa giới hành chính tỉnh hiện nay.

Quảng Ninh nằm ở vùng Đông Bắc, giáp Trung Quốc, vịnh Bắc Bộ và các địa phương như Hải Phòng, Bắc Ninh. Tỉnh có diện tích đất liền hơn 6.200 km2, địa hình đa dạng, với hơn 2.000 đảo, tạo lợi thế phát triển du lịch, cảng biển và kinh tế biển.

Năm 2026, địa phương đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 12,5%, GRDP bình quân đầu người từ 11.800 USD, tổng thu ngân sách khoảng 100.000 tỷ đồng.

Hiện cả nước có 7 thành phố trực thuộc trung ương gồm: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ, Đồng Nai. Trong đó, Đồng Nai vừa được Quốc hội quyết định thành lập thành phố trực thuộc trung ương vào đầu năm nay.

Ngoài Quảng Ninh, ngày 23.6, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký Kết luận 52 ngày 20.6 của Bộ Chính trị đồng ý về chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh.