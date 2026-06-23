Kỳ họp không thường lệ của Quốc hội sẽ khai mạc trong tháng 8

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo pháp lệnh, nghị quyết trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành theo quy định.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ẢNH: GIA HÂN

Đánh giá khối lượng công việc từ nay đến cuối năm rất lớn, đặc biệt là các nhiệm vụ lập pháp theo tinh thần hội nghị triển khai định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và chuẩn bị cho các kỳ họp sắp tới, Chủ tịch Quốc hội cho biết, cấp có thẩm quyền đã đồng ý chủ trương tổ chức kỳ họp không thường lệ, dự kiến khai mạc trong tháng 8.2026.

"Thời gian chuẩn bị kỳ họp không thường lệ rất gấp, chỉ còn hơn 1 tháng. Trong khi Chính phủ đang đề xuất đến 20 nội dung, gồm 17 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và 3 nội dung quan trọng khác. Do đó, các cơ quan trình và các cơ quan của Quốc hội phải đẩy nhanh tiến độ, chủ động phối hợp để hoàn thành việc trình UBTVQH cho ý kiến trước ngày 20.7", Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Đối với kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, dự kiến thông qua khoảng 30 dự án luật, 2 nghị quyết quy phạm pháp luật, chưa kể các dự án đang được Chính phủ đề nghị bổ sung mà chưa có trong Chương trình lập pháp năm 2026.

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, từ nay đến ngày 1.3.2027, Chính phủ sẽ phải chuẩn bị và trình Quốc hội khoảng 85 dự án luật, pháp lệnh. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan nâng cao kỷ luật, kỷ cương; tuyệt đối không đề xuất lùi, rút hoặc điều chỉnh tiến độ các nội dung đã có trong chương trình, đặc biệt là các nội dung trình tại kỳ họp không thường lệ.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan của Quốc hội phải thực hiện tốt vai trò "gác cổng" trong công tác lập pháp.

Kiên quyết đề xuất đưa ra khỏi chương trình đối với những nội dung không bảo đảm tiến độ, chất lượng, hoặc hồ sơ không đầy đủ theo quy định.

Chấm dứt việc chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị các cơ quan tập trung hoàn thành dứt điểm việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp trước.

Hội đồng Dân tộc, các ủy ban phải giám sát để chỉ ra luật nào chưa đủ nghị định, nghị định nào chưa đủ thông tư để triển khai thực hiện các luật được thông qua tại các kỳ họp thứ 9, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

“Chấm dứt tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng văn bản hướng dẫn chậm ban hành hoặc thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Từ nay đến cuối năm còn nhiều chương trình quan trọng, trọng tâm là việc tổ chức Diễn đàn Pháp luật và Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026 trong quý 3/2026. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan phải bám sát chương trình, phối hợp chặt chẽ để thực hiện quyết liệt, hiệu quả; làm việc nào dứt việc đó, không để công việc tồn đọng, kéo dài, ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung.