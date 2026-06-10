Đề nghị tăng cường kiểm tra chất lượng xăng sinh học E10

Sáng 10.6, tiếp tục phiên họp thứ ba của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga có báo cáo về công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5.2026.

Bà Nga cho biết, cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều biến động phức tạp.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày báo cáo sáng 10.6 ẢNH: GIA HÂN

Tuy nhiên, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội cho biết, nhiều ý kiến quan tâm đến công tác tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và mong muốn Nhà nước tiếp tục đầu tư, phát triển mạng lưới trường công lập, bảo đảm các kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, an toàn, khách quan và công bằng.

Cử tri và nhân dân quan tâm đến việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn Hà Nội và mong muốn việc triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định của pháp luật; công khai, minh bạch, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Nhiều ý kiến băn khoăn việc triển khai sử dụng xăng sinh học E10, tai nạn lao động nghiêm trọng vẫn xảy ra ở một số lĩnh vực; diễn biến thời tiết cực đoan, nguy cơ thiếu điện trong mùa cao điểm, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất của mùa mưa bão sắp tới.

Cử tri cũng băn khoăn về giá điện, xăng dầu và chi phí sinh hoạt tăng cao cần được Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương có giải pháp quản lý, điều hành hiệu quả, chủ động ứng phó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân và hỗ trợ phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành và các địa phương tăng cường kiểm tra chất lượng xăng sinh học E10.

Kế đó, cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai; thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định.

Tăng cường công tác kiểm tra và phối hợp chặt chẽ với UBND TP.Hà Nội trong việc triển khai, thực hiện các dự án lớn trên địa bàn. Có chính sách và giải pháp cụ thể để triển khai các dự án phục vụ tái định cư, tái thiết nhằm ổn định đời sống và sinh kế cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án.

Cạnh đó, chỉ đạo UBND các tỉnh An Giang, Hưng Yên và TP.HCM khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm đối với các vụ việc được nêu.