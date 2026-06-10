Thi tốt nghiệp THPT 2026: Những lời khuyên cho thí sinh trước ngày thi môn văn

- Trước hết, trước ngày thi, việc xây dựng một chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và thư giãn hợp lý là điều vô cùng quan trọng. Nhiều học sinh có xu hướng "chạy nước rút", thức khuya học bài, ăn uống qua loa, dẫn đến cơ thể mệt mỏi, tinh thần căng thẳng... Thí sinh nên dành thời gian thư giãn như nghe nhạc, đi bộ, thể dục nhẹ, trò chuyện với người thân để giảm áp lực và giữ tâm trạng tích cực.
- Thay vì ôn tập dàn trải, tràn lan, học sinh cần hệ thống lại kiến thức trọng tâm. Môn ngữ văn không phải là môn học "học thuộc lòng" mà là môn cần hiểu và vận dụng. Do đó, thí sinh nên tập trung vào các vấn đề trọng tâm trong chương trình, nắm chắc các yêu cầu đề thi và đáp án của các năm trước. Việc lập sơ đồ tư duy, ghi chú các luận điểm chính, các dẫn chứng tiêu biểu sẽ giúp việc ôn tập trở nên khoa học và hiệu quả hơn.
- Một yếu tố không thể thiếu là tâm lý khi bước vào phòng thi. Nhiều học sinh dù học tốt nhưng do tâm lý căng thẳng, lo lắng quá mức nên không thể phát huy hết khả năng. Vì vậy, hãy bước vào phòng thi với tâm thế bình tĩnh, tự tin. Nếu gặp đề khó, cũng không nên hoang mang mà cần đọc kỹ, suy nghĩ thấu đáo để tìm hướng giải quyết. Một tâm lý ổn định sẽ giúp thí sinh làm bài mạch lạc, rõ ràng và hạn chế sai sót.
- Trong quá trình làm bài, việc vận dụng hiệu quả các kỹ năng là "chìa khóa" để đạt điểm cao. Trước hết cần đọc kỹ và xác định đúng các yêu cầu của đề, tránh hiểu sai yêu cầu và lạc đề. Với phần đọc hiểu, cần trả lời đúng trọng tâm, ngắn gọn, rõ ý, không lan man. Cần viết đoạn văn có cấu trúc chặt chẽ, lập luận logic, dẫn chứng phù hợp. Với nghị luận văn học, cần thể hiện được sự hiểu biết về tác phẩm, phân tích sâu sắc và có cảm nhận riêng. Kỹ năng xây dựng bố cục, lập luận và đưa dẫn chứng cũng đóng vai trò quan trọng.
- Bên cạnh đó, việc phân bố thời gian làm bài hợp lý cũng là một yếu tố quyết định. Nhiều thí sinh dành quá nhiều thời gian cho một phần, dẫn đến thiếu thời gian cho các phần còn lại. Vì vậy, ngay từ đầu, cần xác định thời gian cho từng phần. Nên dành thời gian cho việc rà soát lại bài làm.
- Một điểm cần đặc biệt lưu ý là hình thức trình bày. Bài viết sạch đẹp, chữ viết rõ ràng, dễ đọc sẽ tạo thiện cảm cho người chấm. Hạn chế tối đa việc bôi xóa, gạch sửa nhiều lần. Nếu cần sửa, nên gạch một đường gọn gàng.
- Để đạt điểm cao, thậm chí là điểm 8, 9, thí sinh cần có yếu tố sáng tạo. Điều này không phải là viết "khác người" mà là biết dùng từ ngữ linh hoạt, đặt câu chuẩn xác, diễn đạt có chiều sâu. Một bài văn có ý tưởng mới mẻ, cách nhìn nhận độc đáo, hành văn giàu cảm xúc và mang hơi hướng lý luận văn học sẽ dễ gây ấn tượng. Dẫn chứng cần chọn lọc, tiêu biểu, phù hợp với luận điểm, tránh đưa dẫn chứng rườm rà, thiếu chính xác.
- Cuối cùng, trước khi nộp bài, thí sinh nên dành thời gian đọc lại toàn bộ bài làm. Việc này giúp phát hiện và sửa lỗi chính tả, lỗi diễn đạt, đồng thời bổ sung những ý còn thiếu. Tuyệt đối không nên nộp bài sớm rồi rời khỏi phòng thi khi chưa hết giờ.
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