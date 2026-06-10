Lịch thi tốt nghiệp THPT 2026 và những lưu ý quan trọng trước ngày thi

Chiều nay, theo quy định, vào lúc 14 giờ, thí sinh sẽ có mặt tại điểm thi để làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính chính sai sót thông tin cá nhân (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi tốt nghiệp THPT 2026. Kỳ thi sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày 11-12.6 với lần lượt các bài thi bắt buộc (ngữ văn, toán) và bài thi tự chọn (2 môn thi tự chọn).

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2026 ảnh: T.N

Hãy có mặt tại điểm thi trước giờ làm thủ tục hoặc giờ thi ít nhất 30 – 45 phút

Thầy giáo Đỗ Đức Anh, Trường THPT Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành, TP.HCM), nhắc nhở thí sinh hãy có mặt tại điểm thi trước giờ làm thủ tục hoặc giờ thi ít nhất 30 – 45 phút. "Khoảng thời gian ấy đủ để hít một hơi thật sâu, kiểm tra giấy tờ, ổn định tâm lý và mỉm cười với chính mình trước khi bước vào phòng thi. Đừng để những phút vội vàng trên đường làm trái tim thêm hồi hộp. Một tâm thế bình tĩnh luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất của tri thức".

Thầy giáo ngữ văn của Trường THPT Bùi Thị Xuân căn dặn: "Ngày trước khi thi tốt nghiệp THPT, đừng cố nhồi nhét thêm quá nhiều kiến thức. Bộ não cũng giống như một cánh đồng sau mùa gieo hạt, điều cần nhất lúc này không phải là gieo thêm mà là để hạt giống được lặng lẽ bén rễ. Hãy xem lại những kiến thức trọng tâm, những lỗi sai thường gặp, đọc vài trang ghi chú quan trọng rồi khép sách lại.

Tối trước ngày thi, hãy ngủ sớm hơn thường lệ. Một giấc ngủ ngon có giá trị hơn nhiều giờ thức trắng. Đừng mang theo nỗi lo lên giường ngủ. Hãy tin rằng những điều mình đã học sẽ ở lại trong trí nhớ và đồng hành cùng mình vào ngày mai.

Về ăn uống, hãy chọn những món quen thuộc, dễ tiêu hóa, đủ dinh dưỡng. Đừng thử những món ăn lạ, quá cay, quá nhiều dầu mỡ hay các loại nước uống dễ gây khó chịu cho dạ dày. Một cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp trí óc minh mẫn hơn rất nhiều.

Và điều cuối cùng, hãy mang theo một trái tim bình thản. Ngày mai, đề thi có thể khó hoặc dễ, nhưng điều quan trọng nhất là các em đã đi được một chặng đường rất dài bằng sự cố gắng đáng tự hào. Hãy bước vào phòng thi như một chiến binh đầy tự tin, mang theo tri thức, bản lĩnh và niềm tin vào chính mình. Chúc các em bình tĩnh như mặt hồ buổi sớm, sáng suốt như tia nắng đầu ngày và mạnh mẽ như những cánh chim đang sải rộng đôi cánh trước bầu trời tương lai".

Cảnh báo khẩn của Sở GD-ĐT TP.HCM phát đi trước ngày thi tốt nghiệp THPT SỞ GD-ĐT TP.HCM Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Sở GD-ĐT TP.HCM đã phát đi cảnh báo khẩn đến phụ huynh, học sinh toàn thành phố. Theo Sở GD-ĐT, đề thi tốt nghiệp THPT và đáp án chưa công khai thuộc danh mục bí mật nhà nước độ "Tối mật". Do đó, hành vi làm lộ bí mật nhà nước có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Pháp luật nghiêm cấm các hành vi sử dụng điện thoại, sử dụng thiết bị công nghệ cao, sử dụng các thiết bị thu, phát thông tin khác để sao, chụp đề thi để gian lận trong thi cử. "Các phụ huynh và học sinh hãy cùng chung tay vì một kỳ thi trung thực, an toàn và tương lai của thế hệ trẻ", thông báo nhấn mạnh.

"Đừng để một chiếc điện thoại làm dang dở cả một hành trình nỗ lực"

Thầy Phạm Lê Thanh, giáo viên Trường THPT Nguyễn Hiền (P.Bình Thới, TP.HCM), nhắn nhủ học trò: Hãy tin tưởng vào những gì mình đã chuẩn bị suốt nhiều năm qua. Giữ tinh thần lạc quan, suy nghĩ tích cực và bước vào phòng thi với tâm thế bình tĩnh, tự tin.

Trước mỗi buổi thi, hãy chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, dụng cụ học tập theo quy định và kiểm tra kỹ từ tối hôm trước. Đặc biệt, các em nên đến điểm thi sớm hơn thời gian quy định để làm quen với không gian, ổn định tâm lý và tránh những tình huống phát sinh do giao thông hoặc thời tiết. Việc chủ động thời gian không chỉ giúp các em tránh bị trễ giờ mà còn tạo sự tự tin, bình tĩnh trước khi bước vào phòng thi.

Theo kinh nghiệm của các giáo viên coi thi, để đảm bảo tâm lý ổn định nhất, thí sinh nên có mặt tại điểm thi trước giờ làm bài ít nhất 30 phút, tốt hơn là 45–60 phút.

Khoảng thời gian này giúp các em, kiểm tra lại giấy báo dự thi, căn cước công dân và dụng cụ làm bài; Tìm đúng phòng thi, vị trí ngồi; Ổn định tâm lý, tránh vội vàng, lo lắng; Chủ động xử lý các tình huống phát sinh như kẹt xe, thời tiết xấu hoặc quên đồ dùng.

Nhớ rà soát các thiết bị điện thoại di động, đồng hồ thông minh, các thiết bị điện tử có khả năng soạn thảo văn bản phải tuyệt đối không mang trên người vì đây là vật cấm mang vào khu vực thi. Phụ huynh cũng nên nhắc nhở con em những điều này thật cẩn thận và nhiều lần để tránh những hậu quả đáng tiếc.

Học sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT vào ngày mai, 11.6 ẢNH: BÍCH THANH

Thực tế, theo giáo viên Phạm Lê Thanh, mỗi năm vẫn có những thí sinh bị đình chỉ thi chỉ vì vô tình để điện thoại trong túi quần, balo hoặc mang theo người mà không sử dụng. Chỉ cần mang vật dụng cấm vào phòng thi, dù chưa bật máy hay chưa sử dụng, thí sinh vẫn có thể bị xử lý theo quy chế thi.

Vì vậy, trước khi rời nhà đến điểm thi, phụ huynh nên cùng con kiểm tra lại một lần cuối các vật dụng được phép mang vào phòng thi. Hãy để điện thoại, đồng hồ thông minh, tai nghe và các thiết bị điện tử khác ở nhà hoặc gửi đúng nơi quy định.

"Một lời nhắc nhở đúng lúc có thể giúp các em tránh được những sai sót đáng tiếc sau nhiều năm cố gắng học tập. Hãy chuẩn bị thật kỹ, tuân thủ nghiêm túc quy chế thi và bước vào phòng thi với tâm thế tự tin, bình tĩnh, sẵn sàng chinh phục mục tiêu của mình. Đừng để một chiếc điện thoại làm dang dở cả một hành trình nỗ lực", thầy Thanh nhắc nhở.

Trong quá trình làm bài, nếu cảm thấy căng thẳng hoặc áp lực, hãy bình tĩnh hít thở sâu, tạm dừng vài giây và uống một ngụm nước để lấy lại sự tập trung. Đừng để những câu hỏi khó làm ảnh hưởng đến tâm lý của mình. Hãy làm những câu chắc chắn trước rồi quay lại xử lý những câu còn lại. Đồng thời, không nên sử dụng quá nhiều bánh kẹo hay đồ ngọt trong lúc thi vì có thể khiến cơ thể mệt mỏi, giảm sự tỉnh táo và dễ buồn ngủ.

Quên giấy tờ dự thi, thẻ dự thi, thí sinh không nên quay trở về nhà để lấy Trước khi thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, lưu ý các trường THPT cần nhắc nhở học sinh tham gia kỳ thi khi di chuyển đến điểm thi cần dự trù thời gian, nhất là yếu tố thời tiết có thể mưa vào những ngày thi. Sở GD-ĐT TP.HCM cũng yêu cầu trong buổi sinh hoạt quy chế thi cho thí sinh tham gia dự thi vào chiều nay, 10.6, cán bộ coi thi cần quán triệt đến thí sinh đầy đủ quy chế thi, đặc biệt là sinh hoạt thật kỹ đến thí sinh các vật dụng các em được phép mang vào phòng thi, các vật dụng không được phép mang vào phòng thi. Trưởng các điểm thi phải trực tiếp giao nhiệm vụ cho từng cán bộ cán bộ coi thi ở từng phòng thi, trước khi cắt bì đề thi ở mỗi môn thi cần nhắc nhở lại một lần nữa, đề nghị thí sinh rà soát lại dụng cụ mình mang theo có những thiết bị, vật dụng nào không được phép mang vào phòng thi hay không. Lãnh đạo Sở GD-ĐT đề nghị các thầy cô tại các điểm thi phải quán triệt thật kỹ vấn đề này. Dứt khoát không để xảy ra tình trạng thí sinh mang vào trong phòng thi những vật dụng không được phép, đặc biệt là điện thoại di động". "Ngay trước khi phát đề, lúc các em tập trung nhất, cán bộ coi thi phải yêu cầu rà soát lại xem có quên điện thoại trong túi hoặc mang vật dụng trái quy định vào phòng thi hay không. Nhiều trường đã yêu cầu học sinh chỉ mang theo một bìa hồ sơ trong suốt đựng phiếu báo danh, bút viết và giấy tờ cần thiết", ông Nguyễn Văn Hiếu thông tin. Trong 2 ngày thi tốt nghiệp THPT, nếu rơi vào tình huống quên giấy tờ dự thi, thẻ dự thi, lãnh đạo Sở GD-ĐT khuyên thí sinh không nên quay trở về nhà để lấy, mà vẫn nên đến điểm thi, báo cáo với trưởng điểm thi để trưởng điểm thi hỗ trợ giải quyết. Việc các em lo sợ quay trở về nhà lấy giấy tờ có thể ảnh hưởng đến thời gian di chuyển đến điểm thi hoặc có thể dẫn đến tâm lý căng thẳng, ảnh hưởng đến việc làm bài thi.

Học sinh lớp 12 sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ảnh: Đào Ngọc Thạch



