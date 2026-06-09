Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho quá trình ra đề, in sao, vận chuyển đề thi tốt nghiệp THPT

Ngày 9.6, Văn phòng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an tổ chức tọa đàm thông tin về công tác bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của lực lượng công an nhân dân.

Đại tá Trần Hồng Quang, Phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, thông tin về công tác bảo vệ an ninh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: BỘ CÔNG AN

Tại tọa đàm, đại tá Trần Hồng Quang, Phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, đã thông tin về những biện pháp nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối đối với đề thi, dữ liệu phục vụ kỳ thi và các tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước; những giải pháp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao…

Đề thi là tài liệu tối mật

Theo đại tá Quang, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có sự tham gia của hơn 1,2 triệu thí sinh, cao nhất từ trước đến nay và diễn ra tại hơn 2.500 điểm thi trên toàn quốc, với sự tham gia của hàng trăm nghìn giáo viên.

Đại tá Quang cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường lực lượng, phương tiện chuyên dụng của ngành để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho quá trình ra đề thi, in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi; bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát 24/24 tại địa điểm ra đề thi, in sao đề thi để bảo đảm cách ly tuyệt đối thông tin.

Tại các điểm thi, công an các địa phương đều đã có phương án bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, xử lý các sự cố thiên tai, bão lụt. Đồng thời, bố trí đủ lực lượng thường trực phối hợp với điểm thi trong thời gian thi để bảo đảm an ninh, an toàn cho đề thi, bài thi và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan.

Theo đại tá Quang, đề thi tốt nghiệp THPT là tài liệu bí mật nhà nước thuộc độ tối mật, mọi hành vi gây lộ, mất đề thi trước khi kết thúc thời gian làm bài thi của thí sinh đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý hoặc vô ý làm lộ bí mật nhà nước.

Do đó, để bảo mật cho đề thi, công an các đơn vị, địa phương đã bố trí lực lượng, thiết bị kỹ thuật bảo đảm những người ra đề thi, in sao đề thi được cách ly thông tin tuyệt đối với bên ngoài trong suốt quá trình làm việc. Quá trình vận chuyển, bảo quản đề thi đều có cán bộ, chiến sĩ công an giám sát, bảo vệ.

Bộ Công an khuyến cáo thí sinh, nhân dân tuyệt đối không đăng tải thông tin sai sự thật về việc lộ đề thi để thu hút sự chú ý. Đại tá Quang đánh giá hành vi này không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, an toàn của kỳ thi, ảnh hưởng đến tâm lý của thí sinh, phụ huynh mà còn là hành vi vi phạm pháp luật về việc đăng tải, truyền đưa thông tin trên internet và mạng xã hội.

Lấy công nghệ trị công nghệ

Đại tá Quang cho biết thêm, công tác phòng ngừa nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục là nội dung trọng tâm trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo đó, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường rà soát, phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng mua bán thiết bị công nghệ cao để gian lận; tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho giáo viên cách thức phát hiện thiết bị tai nghe, camera siêu nhỏ được ngụy trang một cách tinh vi dạng cúc áo, kính mắt, bút...

Ngoài ra, Bộ Công an cũng khuyến cáo hội đồng thi các tỉnh, thành phố thí điểm sử dụng thiết bị kỹ thuật để phát hiện thí sinh sử dụng công nghệ cao tại các điểm thi có nhiều nguy cơ trên tinh thần "lấy công nghệ để phát hiện, phòng ngừa gian lận bằng công nghệ".

Việc này cũng hỗ trợ giáo viên coi thi, bảo đảm môi trường thi công bằng, nghiêm túc cho các thí sinh và tránh việc các thí sinh vô tình mang điện thoại vào phòng thi và răn đe với các trường hợp cố tình vi phạm dẫn đến hậu quả pháp lý, ảnh hưởng đến tương lai.