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Thời sự

Chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội lên tiếng về vụ 'sở hữu kỳ nghỉ'

Văn Chung
Văn Chung
10/06/2026 14:11 GMT+7

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải đề nghị, các cơ quan chức năng kiểm tra việc quản lý, xử lý tại các địa bàn có trụ sở các công ty kinh doanh mô hình "sở hữu kỳ nghỉ" hoạt động; đồng thời, có cảnh báo sớm và rộng rãi để người dân phòng tránh.

Sáng 10.6, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 5. 

Nêu ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho biết, vừa qua Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phát hành loạt phim tài liệu về các vụ việc lừa đảo qua hợp đồng "sở hữu kỳ nghỉ".

Chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội lên tiếng về vụ 'sở hữu kỳ nghỉ'- Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải phát biểu sáng 10.6

ẢNH: GIA HÂN

Đối tượng hướng tới là những người già, người nghỉ hưu có điều kiện tài chính. Quy mô hoạt động của các đối tượng này rất trắng trợn, có trụ sở và chiêu thức tinh vi như mời tham gia hội thảo, tặng quà, tạo cảm giác khan hiếm, các tình thức ép ký hợp đồng, lợi dụng sự cô đơn của người cao tuổi, các nhân viên tư vấn thường xuyên.

"Khi nạn nhân muốn thoát khỏi hợp đồng thì xuất hiện các công ty khác hứa mua lại nhưng yêu cầu đóng thêm tiền. Nhiều trường hợp đã thế chấp sổ đỏ, sổ lương, dành cả cuộc đời tích góp để nộp cho các công ty này", bà Hải cho biết. 

Bà Nguyễn Thanh Hải đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra trụ sở các công ty hoạt động trên địa bàn nào, phường xã nào và việc quản lý các công ty này trên địa bàn ra sao. Đồng thời, cần có cảnh báo sớm, thông báo rộng rãi để người dân phòng tránh. 

"Tôi đề nghị bổ sung thêm nội dung này vào báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội để đáp ứng nguyện vọng của cử tri", bà Hải nêu ý kiến.

Trước đó, VTV đã phát hai tập phim tài liệu: "Kỳ nghỉ bị đánh tráo" và "Không lối thoát". Các tập phim phản ánh những câu chuyện về mô hình "sở hữu kỳ nghỉ", trong đó nhiều người cao tuổi trở thành nạn nhân của các lời hứa hẹn về nghỉ dưỡng và đầu tư sinh lời.

Theo nội dung phim tài liệu, nhiều khách hàng 70 - 80 tuổi được tiếp cận thông qua các cuộc gọi mời nhận quà miễn phí, tham gia hội thảo hoặc sự kiện giới thiệu sản phẩm. 

Các hợp đồng được quảng bá như cơ hội sở hữu những kỳ nghỉ đẳng cấp, đồng thời có thể sinh lời từ hoạt động chuyển nhượng.

Một số trường hợp phải cầm cố sổ đỏ, vay ngân hàng hoặc vay mượn người thân để tiếp tục đóng tiền theo các cam kết chuyển nhượng. Có người bán cả vàng, trang sức để hoàn tất các khoản thanh toán với kỳ vọng nhận lại khoản tiền lớn hơn trong tương lai.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều khu nghỉ dưỡng vẫn đang trong quá trình triển khai, trong khi việc chuyển nhượng hoặc bán lại hợp đồng gặp nhiều khó khăn. Nhiều người cao tuổi dính vào "cạm bẫy", sở hữu tới 74 hợp đồng với tổng số tiền thiệt hại gần 20 tỉ đồng.

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