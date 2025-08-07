Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bé trai 5 tuổi phù mạch sau 30 phút chơi 'chất nhờn ma quái' slime
Sức khỏe

Bé trai 5 tuổi phù mạch sau 30 phút chơi 'chất nhờn ma quái' slime

Thanh Nguyên
Thanh Nguyên
07/08/2025 10:59 GMT+7

Một bé trai 5 tuổi tại Hà Nội phải nhập viện cấp cứu do bị phù mạch (phản ứng dị ứng cấp tính) sau 30 phút chơi 'chất nhờn ma quái' slime.

Bé trai 5 tuổi phù mạch sau 30 phút chơi 'chất nhờn ma quái' slime

Bé trai 5 tuổi phù mạch sau 30 phút chơi 'chất nhờn ma quái' slime

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cho biết bé trai nhập viện trong tình trạng mắt và miệng bị sưng phù, kèm theo nôn và ho sau khoảng 30 phút chơi slime, món đồ chơi được quảng cáo là "chất nhờn ma quái".

Mẹ bé cho biết khi đang chơi, bé có sờ tay lên mặt và than cay mắt. Điều đáng nói là trước đó bé hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có tiền sử dị ứng và đây là lần đầu tiên tiếp xúc với slime.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ nhanh chóng xác định bé bị phù Quincke (phù mạch) một phản ứng dị ứng cấp tính, gây sưng ở lớp sâu dưới da và niêm mạc. Tình trạng này đặc biệt nguy hiểm nếu lan đến vùng họng và thanh quản, có thể gây tắc nghẽn đường thở.

Các bác sĩ nhanh chóng xác định bé bị phù Quincke (phù mạch)

ẢNH: Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh

Bé lập tức được xử trí bằng thuốc chống viêm corticosteroid và kháng histamin để giảm phản ứng dị ứng. Đồng thời, các bác sĩ theo dõi sát tình trạng sốc phản vệ cấp độ 2 (mức có thể đe dọa đến tính mạng).

Sau khoảng 20 phút, tình trạng sưng nề của bé đã giảm, các triệu chứng không tiến triển thêm, nên không cần dùng tới adrenalin. Tâm lý của bé và gia đình cũng ổn định trở lại.

Chuyên gia đột quỵ nói gì về thông tin 'tăng 1 độ, tăng 10% nguy cơ đột quỵ'?

Chuyên gia đột quỵ nói gì về thông tin 'tăng 1 độ, tăng 10% nguy cơ đột quỵ'?

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội 'tăng 1 độ, tăng 10% nguy cơ đột quỵ', chuyên gia đột quỵ khẳng định đây là thông tin vô căn cứ.

