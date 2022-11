Bé trai 5 tuổi tử vong tại trường mầm non: Công an đã báo cáo gì?

Chiều 30.11, Công an TT.Tăng Bạt Hổ (H.Hoài Ân, Bình Định) cho biết đã có báo cáo ban đầu gửi Công an H.Hoài Ân về việc bé trai T.H.A (5 tuổi, học sinh Trường mầm non Tăng Bạt Hổ, TT.Tăng Bạt Hổ, H.Hoài Ân) tử vong xảy ra tại trường.

Trước đó, vào lúc 11 giờ 35 phút ngày 29.11, Công an TT.Tăng Bạt Hổ đã tiếp nhận tin báo về vụ việc chết người xảy ra tại Trường mầm non Tăng Bạt Hổ nên đã đến hiện trường và xác minh làm rõ vụ việc.

Theo kết quả xác minh, vào lúc 10 giờ 10 phút ngày 29.11, tại Trường mầm non Tăng Bạt Hổ, 2 giáo viên trong trường đẩy xe đưa cơm đến các lớp và sắp xếp lên bàn cho trẻ tự ăn theo quy định.

Đến 10 giờ 45 phút cùng ngày, sau khi ăn xong, các trẻ tự đi vào vị trí giường của mình nghỉ trưa .

Đến 11 giờ 30 ngày 29.11, một cô giáo đi kiểm tra trẻ đã ngủ hay chưa thì phát hiện bé T.H.A đang nằm nghiêng mở mắt, miệng há rộng, ói cơm.





Cô giáo nhắc A. ngủ đi hai đến ba lần nhưng không thấy cháu phản ứng nên đã dùng tay kiểm tra trên trán của A. thấy nóng liền gọi các cô giáo khác đến để sơ cứu.

Sau khi sơ cứu cho A. một lúc không thấy có dấu hiệu gì nên một giáo viên của Trường mầm non Tăng Bạt Hổ đã chở cháu đến Trung tâm Y tế H.Hoài Ân để cấp cứu.

Đến 11 giờ 50 phút cùng ngày, bác sĩ khám và kết luận bé A. đã tử vong.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngay trong ngày 29.11, các cơ quan chức năng của H.Hoài Ân và của tỉnh Bình Định đã khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân bé trai T.H.A tử vong. Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng loại trừ khả năng nguyên nhân tử vong do bị sặc thức ăn, ngộ độc thực phẩm hay có tác động bên ngoài. Hiện chưa có kết luận cuối cùng của lực lượng pháp y về vụ việc này.