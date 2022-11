Đà Nẵng: Đề nghị nhà trường sử dụng thực phẩm gắn mã truy xuất tránh ngộ độc

Ngày 29.11, Ban ATTP phối hợp với Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng tổ chức hội nghị đánh giá và định hướng công tác đảm bảo ATTP, phòng chống ngộ độc, thực phẩm tại trường học.

Tăng cường tập huấn an toàn thực phẩm ở bếp ăn tập thể

Tại Hội nghị, Ban ATTP cho biết thời gian qua, trên địa bàn TP.Đà Nẵng không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm ở các bếp ăn trong trường học.

Ông Nguyễn Tấn Hải, Trưởng Ban ATTP Đà Nẵng, cho biết hiện có khoảng 1.137 bếp ăn tập thể và 54 căng tin tại các trường học trên địa bàn thành phố.

Cụ thể gồm 231 bếp ăn tập thể mầm non; 803 bếp ăn ở nhóm trẻ gia đình; 98 bếp ăn tiểu học; 5 bếp ăn và 54 căng tin ở các trường trung học, phổ thông trung học, cao đẳng, đại học và trung tâm nghề nghiệp.

Do đó, đa phần các bếp ăn tập thể trong trường học đều ở cấp tiểu học, mầm non trung tâm lưu trú, nhóm trẻ gia đình thuộc cấp quận huyện quản lý. Hằng năm có trên 95% bếp ăn tập thể, căng tin trong trường học tại thành phố được kiểm tra an toàn thực phẩm.

Từ đầu năm 2022 đến nay, đã tiến hành kiểm tra 975 bếp ăn tập thể, căng tin trong các trường học. Trong đó có 50 căng tin/54 trường THCS, cao đẳng, đại học, đạt tỷ lệ 92,6%; 95/98 bếp ăn tập thể trường tiểu học, đạt tỷ lệ 96,9%; 230/231 bếp ăn tập thể trường mầm non đạt tỷ lệ 99,6%; 600/803 bếp ăn tập thể nhóm trẻ gia đình đạt tỷ lệ 74,7%.

Đại diện Ban ATTP cũng cho biết, giai đoạn 2018 – 2022, Đà Nẵng không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra ở các bếp ăn trong trường học.

Tuy nhiên, vào ngày 16.4.2021, tại Trường tiểu học Hòa Khương (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) xảy ra trường hợp 34 học sinh có biểu hiện nôn ói, khó thở phải đưa đi bệnh viện cấp cứu do chơi đồ chơi mua trước cổng trường, nguyên nhân là do bị ngộ độc khí.

Nhìn chung, thời gian qua công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại Đà Nẵng đã đạt những kết quả đáng kể. Hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm hoạt động đồng bộ từ thành phố đến quận huyện và xã phường, có sự phân công, phân cấp rõ ràng, cụ thể giữa các ngành, các cấp.





Các bếp ăn tập thể trường học đã có sự đầu tư cơ bản về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ chế biến.

Hầu hết nhân viên chế biến thức ăn được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm. Vì vậy hoạt động sơ chế, chế biến suất ăn tại phần lớn các bếp ăn, căng tin trong trường học đã đảm bảo được các tiêu chí cơ bản theo yêu cầu.

Nguyên liệu mua có ghi chép nguồn gốc; có sổ theo dõi, giám sát hàng ngày; thực phẩm chế biến ăn ngay, thức ăn lưu giữ, bảo quản đảm bảo nhiệt độ, hợp vệ sinh. Trong nhiều năm không có các vụ ngộ độc thực phẩm trong trường học.

Vị đại diện Ban ATTP TP.Đà Nẵng cũng cho biết, trong thời gian tới, Ban ATTP sẽ tiếp tục phối hợp với Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể trong trường học. Phân công một thầy cô trong Ban Giám hiệu phụ trách về công tác an toàn thực phẩm. Cạnh đó, phối hợp với UBND xã phường quản lý các hộ kinh doanh hàng hóa, thực phẩm xung quanh trường xung quanh các trường học.

Ngoài ra, tổ chức tập huấn, phát thanh trong giờ ra chơi các quy định về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, kiến thức cơ bản để lựa chọn thực phẩm an toàn.

Dễ dàng truy xuất nguồn gốc thực phẩm

Tại hội nghị, Ban ATTP Đà Nẵng đã đề nghị trường học và cơ sở giáo dục ưu tiên chọn mua thực phẩm tươi sống có dán tem QR Code hoặc gắn mã truy xuất để kiểm tra thông tin về sản phẩm, khuyến khích chọn mua thực phẩm từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm của thành phố, sản phẩm thực phẩm được chứng nhận OCOP, nhằm nâng cao trách nhiệm từ đơn vị cung ứng thực phẩm, suất ăn cho các trường học. Ban Quản lý ATTP Đà Nẵng đã thực hiện dán tem truy xuất nguồn gốc thực phẩm, đã có 50 cơ sở thực phẩm được chứng nhận an toàn, thực phẩm OCOP.

Với những thực phẩm được dán tem QR Code, người dân chỉ cần tải ứng dụng trên điện thoại là có thể tiến hành truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Những doanh nghiệp tham gia dán tem truy xuất cũng đã được kiểm tra đảm bảo về các công đoạn sản xuất thực phẩm an toàn.

Ngoài ra, Ban ATTP đề nghị ngành giáo dục TP.Đà Nẵng tích cực, chủ động tổ chức kiểm tra định kỳ việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm tại các bếp ăn nhà trường.

Ngành GD-ĐT yêu cầu các bếp ăn thực hiện nghiêm chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn để phát hiện, ngăn chặn ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra ở bếp ăn tập thể. Đồng thời xây dựng kế hoạch, phương án xử trí khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra trong trường học. Tổ chức diễn tập xử lý tình huống sơ cứu, cấp cứu, chuyển viện, điều trị, lấy mẫu bệnh phẩm, mẫu thức ăn lưu, mẫu nước uống, khử trùng, tiêu độc, khắc phục hậu quả…