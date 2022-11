Tây Ninh: Tăng cường kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học

Ngày 28.11, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, đã có văn bản chỉ đạo Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp Sở Y tế và các địa phương tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học sau khi xảy ra nhiều vụ việc học sinh nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm quy định của luật An toàn thực phẩm, quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm...

Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên nhà trường, học sinh và cha mẹ học sinh về việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh lây truyền qua thực phẩm và ngộ độc thực phẩm.

Kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu: chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Mặc khác, các đơn vị tuân thủ quy trình giao nhận, kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thực phẩm theo đúng quy định. Sử dụng thực phẩm đã được nấu chín và nước đã được đun sôi. Nghiêm cấm không để các cơ sở sản xuất, cung cấp thực phẩm không đảm bảo đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp thực phẩm hoặc suất ăn cho các trường học.





Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương trong việc giáo dục, hướng dẫn trẻ em, học sinh thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành giáo dục-y tế, huy động sự tham gia của ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường trong việc giám sát công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, an toàn thực phẩm, vệ sinh trường học tại các cơ sở giáo dục; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, điều kiện vệ sinh trong trường học nhằm bảo đảm sức khỏe cho trẻ em, học sinh.

Liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học, như Thanh Niên đã thông tin, H.Tân Châu và TP.Tây Ninh liên tục có hàng loạt học sinh phải nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được Công an TP.Tây Ninh và Công an H.Tân Châu xác minh làm rõ.