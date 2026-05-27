Bé trai 6 tháng tuổi tử vong do bị mảng vữa trần nhà rơi trúng

Khánh Hoan
27/05/2026 08:58 GMT+7

Bé trai 6 tháng tuổi đang ngủ thì bất ngờ một mảng trần nhà bằng vữa phía trên giường ngủ rơi xuống khiến bé tử vong.

Ngày 27.5, thông tin từ UBND xã Bích Hào (Nghệ An) cho biết, vụ việc thương tâm trên xảy ra tại xóm Kim Hoa, xã Bích Hào khiến bé N.M.K (6 tháng tuổi) tử vong. Sự việc xảy ra vào chiều 25.5. 

Được biết, vào thời điểm trên, bé K. đang ngủ trên giường, được che chắn bằng màn chụp. Một mảng vữa trên trần nhà (nhà đổ mái bê tông) rơi xuống đè lên người khiến bé K. bị thương nặng và tử vong.

Mảng vữa trên trần nhà rơi xuống giường

ẢNH: CTV

Căn nhà này được gia đình bé xây cách đây vài năm. Sự việc khiến nhiều người đặt vấn đề về chất lượng và kỹ thuật xây dựng, đặc biệt là độ kết dính của vữa với trần nhà.

"Những ngày qua, thời tiết tại địa phương có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao có thể đã khiến bê tông bị co ngót, độ kết dính của vữa kém đã khiến mảng vữa rơi xuống. Đây là sự việc đau lòng và cũng là bài học cho việc cần đảm bảo an toàn trong xây dựng", một lãnh đạo xã Bích Hào nói.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến nhà thăm hỏi, động viên gia đình và hỗ trợ lo hậu sự cho cháu bé.

Sập trần phòng học, nhiều học sinh nhập viện

Một vụ sập trần phòng học vừa xảy ra tại Trường THPT Hermann Gmeiner Vinh (Nghệ An), khiến nhiều học sinh phải nhập viện.

