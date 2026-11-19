Nhỏ con, biếng ăn và bữa ăn thiếu cân đối

Từ nhỏ, bé trai N.T.M (8 tuổi, TP.HCM) đã có vóc dáng nhỏ hơn các bạn cùng trang lứa. Điều khiến gia đình lo lắng không chỉ là cân nặng, chiều cao của con mà còn là chuyện ăn uống hằng ngày.

Bé biếng ăn, ít có cảm giác ngon miệng, chỉ thích một số món quen thuộc. Đến bữa, người lớn thường phải thúc giục con ăn.

Tại Phòng khám Dinh dưỡng Nhi Bệnh viện Phương Nam, TP.HCM, kết quả bác sĩ ghi nhận bé nặng 22,8 kg, cao 126,5 cm, thấp hơn mức tham chiếu theo tuổi lần lượt 4 kg và 3,4 cm.

Đáng chú ý, trong một năm trước đó, bé vẫn tăng 2 kg và cao thêm 5 cm, tốc độ được bác sĩ đánh giá là bình thường ở lứa tuổi này. Tuy nhiên, do đã có tình trạng thiếu hụt cân nặng và chiều cao từ trước nên khoảng cách với mức tham chiếu vẫn còn xa.

Qua khảo sát khẩu phần ăn và xét nghiệm, bác sĩ ghi nhận: Khẩu phần của bé thiếu cân đối, ít chất đạm, tinh bột và rau xanh, với khoảng 200 - 400 ml sữa mỗi ngày. Ngoài ra, qua xét nghiệm vi chất, bé có canxi ion hóa thấp, dự trữ sắt ở ngưỡng thấp, trong khi vitamin D ở ngưỡng bình thường.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Phan Thị Hiền Thu, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Phương Nam tư vấn dinh dưỡng trẻ em cho các gia đình

Không cấm gà rán, bác sĩ chọn cách thay đổi tâm lý ăn uống

Bác sĩ chuyên khoa 1 Phan Thị Hiền Thu, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Phương Nam, nhận định vấn đề của bé không đơn thuần nằm ở lượng thức ăn ít mà còn ở thói quen ăn uống thiên lệch, thiếu đa dạng thực phẩm. Thay vì yêu cầu gia đình lập tức loại bỏ những món bé yêu thích, bác sĩ lựa chọn cách tiếp cận mềm mỏng hơn.

Một trong những món khoái khẩu của bé là gà rán. Bác sĩ không cấm món ăn này mà hướng dẫn gia đình để con thưởng thức sau khi đã ăn đa dạng các thực phẩm khác.

"Chúng ta vẫn cho bé ăn món yêu thích là gà rán, nhưng sau khi bé đã ăn đa dạng thực phẩm khác. Mình phải nương theo tâm lý của con, động viên, khuyến khích để con ăn được nhiều món hơn", bác sĩ Thu chia sẻ.

Đặc biệt, về cách ứng xử trong bữa ăn, bác sĩ Thu nhấn mạnh: "Phụ huynh cần ghi nhận những thay đổi tích cực, dù nhỏ. Con ăn được một chút là mình khen".

Theo bác sĩ, với trẻ ở độ tuổi đã bắt đầu có nhận thức rõ hơn về bản thân, yếu tố tâm lý đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi hành vi ăn uống. Sự thúc ép hoặc những nhận xét tiêu cực dễ khiến việc ăn uống trở thành áp lực đối với trẻ.

Song song với việc điều chỉnh tâm lý, bác sĩ hướng dẫn gia đình:

Thực đơn cân đối khẩu phần theo 4 nhóm thực phẩm;

Áp dụng quy tắc bàn tay để ước lượng lượng ăn phù hợp;

Các thực phẩm giàu sắt như thịt bò, trứng, các loại đậu, rau lá xanh được chú trọng bổ sung.

Lượng sữa và các chế phẩm từ sữa được điều chỉnh theo nhu cầu của bé, với mục tiêu 500 - 600 ml/ngày; đồng thời sử dụng sữa cao năng lượng vào cữ tối theo hướng dẫn của bác sĩ.

Bé cũng được chỉ định bổ sung vi chất phù hợp với kết quả thăm khám.

Những thay đổi này dần được phản ánh qua các lần tái khám. Sau hơn 3 tháng, bé tăng tổng cộng 4 kg và cao thêm 3 cm. Khoảng cách cân nặng so với mức tham chiếu theo tuổi cũng thu hẹp đáng kể, từ 4 kg xuống còn 1 kg.

Thực đơn dinh dưỡng cân đối khẩu phần theo các nhóm thực phẩm

Dinh dưỡng giai đoạn tiền dậy thì rất quan trọng với trẻ

Từ trường hợp này, bác sĩ Thu lưu ý giai đoạn tiền dậy thì là giai đoạn vàng để các bé phát triển chiều cao tối đa, vì vậy đây là thời điểm quan trọng để trẻ xây dựng nền tảng dinh dưỡng, chuẩn bị cho sự phát triển mạnh mẽ về thể chất trong những năm tiếp theo.

Chiều cao chịu ảnh hưởng của yếu tố di truyền, nhưng dinh dưỡng, vận động và giấc ngủ góp phần quan trọng giúp trẻ phát huy tiềm năng tăng trưởng cao nhất.

Theo bác sĩ Thu: Điều phụ huynh cần quan tâm không phải là ép con ăn thật nhiều trong từng bữa hay liên tục so sánh con với bạn bè, mà là xây dựng thói quen ăn uống tích cực, đa dạng và theo dõi sự phát triển lâu dài.

Các dịch vụ khám dinh dưỡng tại Bệnh viện Phương Nam

Phụ huynh nên cân đo cho trẻ hằng tháng nếu có điều kiện, hoặc ít nhất mỗi 3 tháng để nhận biết sớm những bất thường về tăng trưởng và có hướng can thiệp phù hợp.

Phòng khám Dinh dưỡng Nhi – Bệnh viện Phương Nam Địa chỉ: Lầu 2, Bệnh viện Phương Nam, số 2 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, TP.HCM.

Lầu 2, Bệnh viện Phương Nam, số 2 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, TP.HCM. Thời gian khám: Thứ hai đến thứ bảy, 7 giờ 30 - 16 giờ 30.

Thứ hai đến thứ bảy, 7 giờ 30 - 16 giờ 30. Hotline đặt lịch: 1900 545466. Khám và tư vấn dinh dưỡng cá thể hóa; tư vấn ăn dặm theo thể trạng; đánh giá vi chất dinh dưỡng; tư vấn hỗ trợ phát triển chiều cao; đánh giá dinh dưỡng cho trẻ chậm tăng cân, biếng ăn, thừa cân, béo phì; tư vấn dinh dưỡng 1:1 dài hạn từ 3 tháng đến 1 năm.



