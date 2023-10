Bé trai 9 tuổi ở TP.HCM khóc thét đuổi theo kẻ gian trộm điện thoại

Ngày 7.10, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip bé trai 9 tuổi vừa khóc vừa chạy bộ trong con hẻm đuổi theo nghi phạm lấy trộm điện thoại của mình nhưng vô vọng.

Bé trai chạy bộ trong hẻm, đuổi theo kẻ gian lấy điện thoại của mình CẮT TỪ CLIP

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại hẻm 65 Nguyễn Thị Căn, P.Tân Thới Hiệp (Q.12, TP.HCM).

Cùng ngày, chị N.L.N.T (32 tuổi, ngụ Q.12) xác nhận, bé trai trong đoạn clip lan truyền trên mạng là cháu ruột của chị, tên P.N (9 tuổi).

Theo chị T., chiều 5.10, N. cầm theo điện thoại sang nhà bạn (gần nhà) trong hẻm 65 Nguyễn Thị Căn (Q.12) để chơi. Lúc này, nhà không có người lớn, chỉ có N. và Đ. (11 tuổi) ngồi trong nhà.

Tiếp đó, có một người đàn ông chạy xe máy đến dừng trước nhà. Người này hỏi mua camera (chủ nhà làm nghề lắp đặt camera cho khách). Thấy không có người lớn ở nhà, người đàn ông kêu 2 bé trai cầm điện thoại đem ra cho mượn để chụp hình. Người này cầm điện thoại của bé N. rồi nhanh chóng leo lên xe máy, rồ ga bỏ chạy.

Bé N. chạy bộ đuổi theo người đàn ông trong con hẻm, vừa khóc, vừa la lớn. Khi ra tới đầu hẻm thì kẻ gian chạy mất. "Chiếc điện thoại không quá nhiều tiền nhưng kẻ gian lấy mất khiến thằng bé nó hoảng sợ, khóc nhiều lắm. Đến hôm nay tinh thần cháu mới ổn định trở lại", chị T. nói.

Lực lượng chức năng có mặt tại hẻm 65 Nguyễn Thị Căn ghi nhận thông tin từ người dân T.K

Trong khi đó, người dân sống trong hẻm 65 Nguyễn Thị Căn cho biết, có thấy bé N. chạy bộ trên đường nhưng ngỡ bé chơi đùa. Người dân không biết bé bị lấy điện thoại nên kẻ gian mới chạy thoát.

Người thân trong gia đình của bé N. đã đến công an trình báo vụ việc. Công an P.Tân Thới Hiệp (Q.12) xuống hiện trường ghi nhận, trích xuất camera an ninh để truy xét nghi phạm lấy trộm điện thoại của bé trai.