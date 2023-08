Trộm điện thoại của người đàn ông say xỉn ngủ trên xe máy

Ngày 28.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Phúc (41 tuổi, quê Vĩnh Long, ngụ tỉnh Bình Dương) về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Hoàng Phúc tại trụ sở công an C.T.V

Theo điều tra, rạng sáng 6.7, Phúc chạy xe máy đến khu vực bên hông công viên Bình Giã, P.13, Q.Tân Bình. Tại đây, Phúc thấy ông Trần Trọng H. (46 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) say, ngủ gục trên xe máy nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Lúc này, chiếc xe máy của ông H. vẫn đang sáng đèn. Phúc đi đến tắt công tắc xe máy của ông H. nhưng người này vẫn không có phản ứng gì. Nhận ra ông H. say ngủ, Phúc liền lấy trộm 2 điện thoại di động để trong túi đeo trên người của ông này.

Bất ngờ ông H. giật mình tỉnh giấc, Phúc vội lên xe tẩu thoát. Trên đường bỏ chạy, Phúc tháo sim trong 2 điện thoại vừa trộm vứt đi rồi về nhà.

Đến ngày 17.7, khi đang đi trên đường Bạch Đằng (Q.Tân Bình), Phúc bị công an mời làm việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Tân Bình đã thu hồi được 1 chiếc điện thoại di động trao trả lại cho nạn nhân.