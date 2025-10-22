Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bé trai bị vỡ tinh hoàn khi chơi đua xe ở khu du lịch

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
22/10/2025 22:43 GMT+7

Một bé trai bị vỡ tinh hoàn khi chơi đua xe ở khu du lịch được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 phẫu phẫu thuật bảo tồn phần tinh hoàn còn lại.

Tối 22.10, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết vừa phẫu thuật cấp cứu cho một bé trai bị vỡ tinh hoàn khi chơi đua xe trong khu du lịch. Bé trai (13 tuổi) được gia đình đưa từ tỉnh Lâm Đồng đến TP.HCM để cứu chữa.

Theo gia đình của bé, trong lúc điều khiển xe trong một khu du lịch, không may phương tiện tông vào lan can chắn đường đua, té ngã và đập mạnh vào vùng hạ vị. Em được đưa đến bệnh viện địa phương điều trị nội khoa, sau 5 ngày, vùng bìu phải sưng to, đau dữ dội, người nhà lập tức đưa em chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Bé trai bị vỡ tinh hoàn khi chơi đua xe ở khu du lịch - Ảnh 1.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 phẫu thuật cho bệnh nhi

ẢNH: BVCC

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, siêu âm khẩn cho thấy bé bị vỡ tinh hoàn phải, các bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu ngay trong đêm để bảo tồn tinh hoàn. Ca mổ gặp nhiều khó khăn do tổn thương lâu ngày, mô viêm dính chặt xung quanh, các bác sĩ phải bóc tách từng lớp mô rất khó khăn để cứu tinh hoàn còn lại.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Tấn Đức, Trưởng khoa Niệu Bệnh viện Nhi đồng 2, những chấn thương vùng sinh dục ở trẻ thường bị cha mẹ xem nhẹ hoặc trì hoãn điều trị, trong khi đây là khu vực cực kỳ nhạy cảm vì có thể bỏ sót xoắn tinh hoàn.

“Xoắn tinh hoàn nếu không phát hiện và can thiệp kịp thời trong vòng 6 giờ, mô tinh hoàn có thể hoại tử, buộc phải cắt bỏ, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản về sau”, bác sĩ Đức cảnh báo.

Bác sĩ Đức khuyến nghị, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám ngay khi thấy con than đau vùng bìu, sưng, đỏ hoặc đổi màu, đặc biệt sau khi bị té ngã hay va chạm mạnh. Phẫu thuật sớm giúp giảm đáng kể nguy cơ biến chứng và đảm bảo chức năng sinh sản trong tương lai.

Sự việc là hồi chuông cảnh báo về an toàn trong các khu vui chơi giải trí, nhất là những trò chơi mang tính tốc độ hoặc va chạm mạnh như đua xe. Trẻ em cần được trang bị đồ bảo hộ phù hợp và có người lớn giám sát chặt chẽ để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

