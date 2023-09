Bé trai chào đời an toàn với 6 vòng dây rốn quấn quanh cổ

Chiều 9.9, bác sĩ Nguyễn Đức Ly, Trưởng khoa Phụ sản (Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Tam Kỳ - đóng tại TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa đỡ đẻ thành công, giúp một bé trai ra đời an toàn với "kỷ lục" 6 vòng dây rốn quấn quanh cổ.

Theo thông tin ban đầu, vào 2 giờ sáng cùng ngày, chị L.N.T.L (32 tuổi, ở TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) nhập viện trong tình trạng chuyển dạ.

Đến 9 giờ sáng, nhờ sự hỗ trợ của các bác sĩ khoa Phụ sản, chị L. đã sinh thường một bé trai. Điều đáng nói, bé trai chào đời an toàn với 6 vòng rốn quấn quanh cổ. Bé trai nặng 2,8 kg, là con trai thứ 2 của chị L.

Theo bác sĩ Ly, bé trai chào đời an toàn với đến 6 vòng rốn quấn cổ là tỉ lệ vô cùng hiếm gặp. Bởi thông thường thai nhi chỉ có khoảng 2-3 vòng rốn quấn cổ và đặc biệt hơn thì chỉ có đến 4 vòng.

"Điều tuyệt vời là chị L. sinh thường, bé trai an toàn, hồng hào, khóc to. Việc đỡ đẻ thành công cho một sản phụ khi hạ sinh an toàn với 6 vòng rốn quấn quanh cổ là "kỳ tích" đầu tiên của khoa Phụ sản của bệnh viện", bác sĩ Ly nói.