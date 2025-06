Bé trai mất tích khi tắm biển ở Hạ Long

Ngày 28.6, UBND P.Bãi Cháy cho biết, các cơ quan chức năng địa phương đang huy động hàng trăm người phối hợp tìm kiếm bé trai mất tích khi tắm biển tại khu vực bãi biển Bãi Cháy.



Khu vực nơi xảy ra vụ việc ẢNH: N.H

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, anh Doãn Phi Long (36 tuổi, quê Yên Bái, hiện trú tại Q.An Dương, Hải Phòng) cùng gia đình đi du lịch, tắm biển Bãi Cháy.

Khi anh Long đang ngồi uống cà phê tại quán Sunset Bay Coffee Hạ Long, các cháu Doãn Anh M. (12 tuổi), Doãn Mạnh C. (9 tuổi, con trai anh Long) và Doãn Việt H. (11 tuổi, cháu anh Long) xuống bãi biển tắm.

Khoảng 10 giờ 45, anh Long phát hiện cháu H. chới với, đuối nước cách bờ khoảng 2 m. Ngay lập tức, anh nhảy xuống cứu cháu H. thì phát hiện mực nước tại đây khá sâu, khoảng 1,8 m.

Gần quán Sunset Bay Coffee Hạ Long có nhiều khu vực chụp ảnh checkin dưới biển ẢNH: N.H

Sau khi cứu được cháu H., anh Long không thấy cháu C. đâu. Cháu M. cho biết, cháu C. đã bị hụt chân xuống vùng nước sâu và bị cuốn trôi. Mặc dù anh Long cùng người dân xung quanh nỗ lực tìm kiếm nhưng cháu C. vẫn mất tích.

Đáng chú ý, khu vực các cháu tắm đã có biển cảnh báo "khu vực nguy hiểm cấm tắm". Chính quyền địa phương khuyến cáo du khách cần tuyệt đối tuân thủ cảnh báo, không tắm tại những khu vực nguy hiểm, đặc biệt khi đi cùng trẻ nhỏ, nhằm đảm bảo an toàn và phòng tránh những tai nạn đáng tiếc.

Ghi nhận của PV Thanh Niên cho thấy, tại khu vực nói trên, chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo cấm tắm từ nhiều năm nay, thế nhưng người dân, du khách vẫn bất chấp nguy hiểm tới đây giải trí, tắm biển.

Đặc biệt, thời gian gần đây, mới có một quán cà phê ngay sát bờ kè, lắp đặt nhiều hạng mục xích đu đặt dưới bãi biển để người dân chụp ảnh, thu hút khách đến uống cà phê.