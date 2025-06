Phạt doanh nghiệp tổ chức dù bay làm khách rơi xuống vịnh Hạ Long

Ngày 20.6, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH Hi Sky Chí Linh số tiền 21 triệu đồng, do tổ chức dịch vụ dù bay gắn động cơ không đảm bảo an toàn, gây nguy hiểm cho du khách tại khu vực Bãi Cháy (TP.Hạ Long, Quảng Ninh).

Dù bay gắn động cơ rơi xuống vịnh Hạ Long ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo kết luận của cơ quan chức năng, doanh nghiệp này đã vi phạm quy định về tổ chức hoạt động thể thao mạo hiểm, cụ thể là không đảm bảo các yêu cầu về khu vực cất và hạ cánh; không đảm bảo điều kiện mặt bằng cho hoạt động dù lượn có động cơ.

Trước đó, ngày 15.6, Thanh Niên đã có bài phản ánh việc một vụ tai nạn xảy ra trong lúc bay dù có động cơ, khiến cả phi công và du khách ngồi phía sau rơi xuống vùng nước vịnh Hạ Long. Sự việc gây lo ngại về an toàn đối với loại hình giải trí mạo hiểm đang được khai thác tại khu vực này.

Sau sự cố, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip ghi lại những tình huống mất an toàn trong quá trình dù lượn cất cánh tại bãi biển Bãi Cháy.

Đặc biệt, ngày 19.6, một đoạn video lan truyền cho thấy một chiếc dù gắn động cơ cánh quạt gặp sự cố ngay khi vừa rời mặt đất, lao thẳng vào nhóm du khách đang đứng trên bãi biển, trong đó có cả trẻ nhỏ, trước khi bị lật nghiêng.

Clip cũng ghi lại thực trạng bãi biển Bãi Cháy được sử dụng làm đường băng cất cánh dù lượn mà không có bất kỳ rào chắn hay biện pháp phân cách an toàn nào, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Trước tình hình này, Sở VH-TT-DL Quảng Ninh đã yêu cầu Công ty Hi Sky Chí Linh nghiêm túc rà soát lại toàn bộ quy trình đảm bảo an toàn bay, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là phi công điều khiển dù tại thời điểm xảy ra sự cố. Doanh nghiệp cũng phải gửi báo cáo giải trình tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Ngoài ra, các doanh nghiệp đang khai thác dịch vụ dù bay có động cơ trên địa bàn phải thường xuyên kiểm tra, bổ sung đầy đủ hồ sơ pháp lý và tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn hàng không dân dụng để tránh những rủi ro không đáng có.