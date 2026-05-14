Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Bé trai nghi bị mẹ kế và bố đẻ đánh phải nhập viện điều trị

Khánh Hoan
Khánh Hoan
14/05/2026 12:05 GMT+7

Bé trai 12 tuổi ở Nghệ An nghi bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành với nhiều vết bầm tím trên cơ thể phải nhập viện để điều trị.

Sáng 14.5, thông tin từ người thân bé trai N.H.T (12 tuổi, ngụ xã Vân Du, Nghệ An) cho biết, gia đình đã đưa T. nhập viện để điều trị sau khi bé bị nhiều vết bầm tím do bị bạo hành.

Trước đó, T. được người thân đưa đến Trạm Y tế xã Vân Du để thăm khám. Bác sĩ xác định T. bị tổn thương phần mềm với các vết bầm tím ở vùng mặt, đùi, chân tay. Ngoài ra, có nhiều vết thương cũ đã hình thành sẹo. Tâm lý T. vẫn còn hoảng sợ khi nhắc đến chuyện bị đánh.

Bé trai nghi bị mẹ kế và bố đẻ đánh phải nhập viện điều trị - Ảnh 1.

Đại diện đoàn thể xã Vân Du đến nhà thăm hỏi bé T.

ẢNH: CTV

Sau khi biết con đẻ mình bị mẹ kế và cha đẻ bạo hành, chị N.T.H (31 tuổi), mẹ đẻ của T. đã đưa T. về để chăm sóc và đã đưa con đến bệnh viện để điều trị.

Chia sẻ với phóng viên, chị H. cho biết sau khi vợ chồng chị ly hôn cách đây 8 năm, cháu T. ở với bố còn chị nuôi người con thứ 2. 

"Hai ngày qua, cháu kể với tôi đã nhiều lần bị bố dùng thanh gỗ đánh đập, mẹ kế đánh và tát vào mặt vì rửa bát, quét nhà không sạch. Mấy hôm trước mắt cháu sưng húp nên nhìn bị mờ, hôm nay có đỡ hơn nhưng vẫn còn kêu đau nhức, tâm lý cháu vẫn đang sợ", chị H. nói.

Bé trai nghi bị mẹ kế và bố đẻ đánh phải nhập viện điều trị - Ảnh 2.

Bé T. bị nhiều vết bầm tím ở mắt và tay, chân, mông

ẢNH: CTV

Lãnh đạo xã Vân Du cũng cho biết, sau khi nắm được thông tin sự việc, lãnh đạo xã cùng các tổ chức đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần cháu để ổn định tâm lý. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Như Báo Thanh Niên  đã thông tin, sáng 13.5, đoạn video dài 4 phút lan truyền trên mạng xã hội do một người cô họ của bé T. ghi lại và đăng tải hình ảnh cậu bé T. với nhiều vết thương ở mắt, tay, chân và vùng mông. Cậu bé T. cho biết các vết bầm tím này do mẹ kế và bố đẻ đánh. 

Ông Nguyễn Văn Khương, xóm trưởng xóm 7 kiểm Tổ trưởng Tổ an ninh xóm 7, xã Vân Du, cho biết, trước đó, ban cán sự xóm đã nhận được thông tin bé T. bị bố mẹ bạo hành và đã đến nhà kiểm tra, yêu cầu 2 người này chấm dứt việc bạo hành con. Cách đây khoảng 1 tháng, gia đình này chuyển đến xóm 8 xã Vân Du thuê nhà để ở và sự việc bạo hành tiếp tục xảy ra ở đó.   

Tin liên quan

Nghệ An: Công an vào cuộc vụ bé trai bị bố và mẹ kế bạo hành

Nghệ An: Công an vào cuộc vụ bé trai bị bố và mẹ kế bạo hành

Theo người cô họ của cháu N.H.T (12 tuổi, xã Vân Du, Nghệ An), thì cháu T. kể đã nhiều lần bị đánh và phải tìm đến cô để cầu cứu.

Khám phá thêm chủ đề

bé trai bị bạo hành Mẹ kế trẻ nhập viện Nghệ An
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận