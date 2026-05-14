Bé trai nghi bị mẹ kế và bố đẻ đánh phải nhập viện điều trị

Sáng 14.5, thông tin từ người thân bé trai N.H.T (12 tuổi, ngụ xã Vân Du, Nghệ An) cho biết, gia đình đã đưa T. nhập viện để điều trị sau khi bé bị nhiều vết bầm tím do bị bạo hành.

Trước đó, T. được người thân đưa đến Trạm Y tế xã Vân Du để thăm khám. Bác sĩ xác định T. bị tổn thương phần mềm với các vết bầm tím ở vùng mặt, đùi, chân tay. Ngoài ra, có nhiều vết thương cũ đã hình thành sẹo. Tâm lý T. vẫn còn hoảng sợ khi nhắc đến chuyện bị đánh.

Đại diện đoàn thể xã Vân Du đến nhà thăm hỏi bé T. ẢNH: CTV

Sau khi biết con đẻ mình bị mẹ kế và cha đẻ bạo hành, chị N.T.H (31 tuổi), mẹ đẻ của T. đã đưa T. về để chăm sóc và đã đưa con đến bệnh viện để điều trị.

Chia sẻ với phóng viên, chị H. cho biết sau khi vợ chồng chị ly hôn cách đây 8 năm, cháu T. ở với bố còn chị nuôi người con thứ 2.

"Hai ngày qua, cháu kể với tôi đã nhiều lần bị bố dùng thanh gỗ đánh đập, mẹ kế đánh và tát vào mặt vì rửa bát, quét nhà không sạch. Mấy hôm trước mắt cháu sưng húp nên nhìn bị mờ, hôm nay có đỡ hơn nhưng vẫn còn kêu đau nhức, tâm lý cháu vẫn đang sợ", chị H. nói.

Bé T. bị nhiều vết bầm tím ở mắt và tay, chân, mông ẢNH: CTV

Lãnh đạo xã Vân Du cũng cho biết, sau khi nắm được thông tin sự việc, lãnh đạo xã cùng các tổ chức đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần cháu để ổn định tâm lý. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, sáng 13.5, đoạn video dài 4 phút lan truyền trên mạng xã hội do một người cô họ của bé T. ghi lại và đăng tải hình ảnh cậu bé T. với nhiều vết thương ở mắt, tay, chân và vùng mông. Cậu bé T. cho biết các vết bầm tím này do mẹ kế và bố đẻ đánh.

Ông Nguyễn Văn Khương, xóm trưởng xóm 7 kiểm Tổ trưởng Tổ an ninh xóm 7, xã Vân Du, cho biết, trước đó, ban cán sự xóm đã nhận được thông tin bé T. bị bố mẹ bạo hành và đã đến nhà kiểm tra, yêu cầu 2 người này chấm dứt việc bạo hành con. Cách đây khoảng 1 tháng, gia đình này chuyển đến xóm 8 xã Vân Du thuê nhà để ở và sự việc bạo hành tiếp tục xảy ra ở đó.