Bé trai sinh non mắc bệnh vảy cá hiếm gặp, hồi phục sau 12 ngày điều trị

Ngày 25.9, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết vừa điều trị cho một bé trai sinh non mắc Lamellar Ichthyosis (bệnh vảy cá dạng phiến), một bệnh da di truyền hiếm gặp với các biểu hiện bất thường trên da ngay từ khi chào đời. Sau 12 ngày chăm sóc và điều trị tích cực, tình trạng da, mắt và hô hấp của trẻ cải thiện, trẻ ăn sữa hoàn toàn và được xuất viện.

Trước đó, ngày 6.9, chị T.T.H.N (45 tuổi), mang thai 35 tuần 2 ngày, nhập Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng thai ngôi ngang, vỡ ối. Chị được chỉ định mổ lấy thai, bé trai nặng 3,1 kg chào đời.

Ngay sau sinh, trẻ bị suy hô hấp, da khô, nứt nẻ, căng bóng; mi mắt bị lộn và môi bị kéo căng khiến trẻ khó bú. Sau khi được da kề da với mẹ, trẻ được chuyển đến Khoa Bệnh lý sơ sinh để theo dõi và điều trị.

Bé trai sơ sinh bị bệnh vảy cá bẩm sinh ẢNH: BVCC

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định trẻ có biểu hiện nghi ngờ bệnh vảy cá bẩm sinh. Trẻ được theo dõi sát hô hấp, thân nhiệt, dịch và điện giải; đồng thời chăm sóc da tích cực, chú trọng giữ ẩm, hạn chế mất nước qua da và bảo vệ hàng rào da. Tình trạng lộn mi cũng được theo dõi, chăm sóc nhằm bảo vệ mắt.

Song song với chăm sóc da, trẻ được hỗ trợ hô hấp bằng nCPAP (phương pháp thở áp lực dương liên tục qua đường mũi) và theo dõi sát các dấu hiệu suy hô hấp. Bác sĩ, điều dưỡng thường xuyên đánh giá tình trạng da, mức độ khô, bong tróc, nguy cơ mất nước và dấu hiệu nhiễm trùng da để kịp thời xử trí.

Sau một tuần điều trị, tình trạng da và mắt của trẻ cải thiện, hô hấp ổn định. Trẻ ăn sữa hoàn toàn và được xuất viện sau 12 ngày điều trị.

"Sau khi xuất viện, gia đình cần tiếp tục chăm sóc và dưỡng ẩm da cho trẻ theo hướng dẫn của bác sĩ. Không nên tự ý sử dụng thuốc hoặc các sản phẩm bôi da khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế, đặc biệt là các sản phẩm chứa corticosteroid (corticoid)", bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trần Thị Huyền Dung, Phó trưởng khoa, điều hành Khoa Bệnh lý sơ sinh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định thông tin.

Bé trai sơ sinh bị bệnh vảy cá bẩm sinh được chăm sóc trong 12 ngày, tình trạng sức khỏe ổn định và xuất viện

ẢNH: BVCC

Theo bác sĩ Nguyễn Trần Thị Huyền Dung, Ichthyosis hay vảy cá bẩm sinh là tên gọi của một nhóm bệnh lý da có thể biểu hiện ngay từ giai đoạn sơ sinh, với mức độ khác nhau.

Ichthyosis bắt nguồn từ "ichthy" trong tiếng Hy Lạp, nghĩa là "cá", được dùng để mô tả nhóm bệnh khiến da khô và bong vảy giống vảy cá.

Lamellar Ichthyosis là một thể bệnh hiếm gặp, có liên quan đến yếu tố di truyền. Bệnh có thể biểu hiện ngay sau sinh với tình trạng da khô, căng bóng, bong vảy hoặc được bao phủ bởi một lớp màng. Một số trẻ có thể xuất hiện lộn mi, lộn môi, gây ảnh hưởng đến mắt, bú hoặc vận động.

Ở những trường hợp nặng, tổn thương hàng rào bảo vệ da có thể làm tăng nguy cơ mất nước, rối loạn thân nhiệt và nhiễm trùng. Đặc biệt, ở trẻ sinh non, hàng rào bảo vệ da vốn chưa hoàn thiện nên việc chăm sóc da cần được thực hiện cẩn thận và đúng hướng dẫn.