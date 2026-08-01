Bệnh viện nhân dân Gia Định sắp đưa vào sử dụng khối nhà nội trú 15 tầng

Thông tin trên được đưa ra tại lễ khai mạc hội nghị khoa học thường niên năm 2026 của Bệnh viện nhân dân Gia Định tổ chức ngày 1.8.

Phát biểu khai mạc, PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện nhân dân Gia Định, cho biết năm 2026 đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng trong quá trình mở rộng quy mô của bệnh viện.

Sau khi tiếp nhận và đưa cơ sở 2 - chi nhánh Sài Gòn vào hoạt động từ đầu năm, bệnh viện dự kiến đưa khối nhà điều trị nội trú 15 tầng vào sử dụng trong tháng 9 năm nay.

Bệnh viện cũng đang triển khai đề án xây dựng cơ sở 3 - chi nhánh Phú Mỹ với quy mô 800 giường. Công trình được kỳ vọng sẽ mở rộng năng lực tiếp nhận, điều trị và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân.

PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Hải phát biểu tại chương trình ẢNH: HOÀI NHIÊN

Bên cạnh đó, Bệnh viện nhân dân Gia Định đã đạt nhiều dấu ấn chuyên môn nổi bật, tiêu biểu như: triển khai thành công kỹ thuật ECPR (kỹ thuật hồi sinh tim phổi có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể). Đây là kỹ thuật lần đầu tiên được Bộ Y tế công nhận triển khai tại Việt Nam.

Bệnh viện đã làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu về điện quang can thiệp, ghép tạng, các kỹ thuật ngoại khoa tiên tiến…

Giám đốc Bệnh viện nhân dân Gia Định kỳ vọng hội nghị sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật, qua đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Phát biểu tại chương trình, PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, đánh giá cao quy mô của hội nghị với hơn 170 báo cáo khoa học, quy tụ nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế.

PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng phát biểu tại chương trình ẢNH: HOÀI NHIÊN

Theo ông, đây là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của Bệnh viện nhân dân Gia Định nói riêng và ngành y tế TP.HCM nói chung, góp phần cập nhật những tiến bộ mới và nâng cao chất lượng điều trị.

Ông cho biết, ngành y tế TP.HCM định hướng xây dựng hệ thống y tế đa tầng, đa trung tâm, đa cực, bảo đảm tất cả người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.

Theo ông, Bệnh viện nhân dân Gia Định cùng các bệnh viện chuyên sâu của TP.HCM giữ vai trò nòng cốt trong việc đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao, không chỉ tại khu vực trung tâm mà còn ở các địa bàn xa và hỗ trợ các cơ sở y tế tuyến dưới.

Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhận định Bệnh viện nhân dân Gia Định đang phát huy hiệu quả vai trò tại cơ sở 2.

Đặc biệt, ông Dũng nhấn mạnh bệnh viện cần tiếp tục củng cố nguồn lực, xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn để chuẩn bị cho việc hình thành cơ sở 3 tại Phú Mỹ, đưa y tế chuyên sâu đến các khu vực xa trung tâm và góp phần giảm tải cho cơ sở chính.

Sở Y tế TP.HCM định hướng bệnh viện tiếp tục phát huy vai trò bệnh viện đa khoa chuyên sâu, lấy nghiên cứu khoa học làm nền tảng phát triển, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, mở rộng hợp tác và phát huy thế mạnh là trung tâm đào tạo thực hành chất lượng cao.

Hội nghị khoa học thường niên của Bệnh viện nhân dân Gia Định tổ chức quy tụ gần 170 báo cáo khoa học. Các phiên được tổ chức song song với nhiều chủ đề hấp dẫn thuộc các lĩnh vực như: nội khoa, ngoại khoa, hồi sức cấp cứu, tim mạch, thần kinh, ghép tạng, ung bướu, chẩn đoán hình ảnh, kiểm soát nhiễm khuẩn… tạo diễn đàn trao đổi học thuật sôi nổi, cập nhật những tiến bộ mới và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong khám chữa bệnh.



