Bé trai sinh ở Nhật nghi bị bỏ rơi tại Nha Trang: Người mẹ đã trình diện

Cũng theo nguồn tin trên, dự kiến vào ngày mai 22.10, mẹ bé trai 4 tuổi nghi bị bỏ rơi sẽ đến cơ quan chức năng địa phương làm các thủ tục cần thiết để nhận lại cháu bé. Hiện cháu bé đang được Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa (trực thuộc Sở Y tế) chăm sóc.

Bé trai 4 tuổi nghi bị bỏ rơi (áo đỏ) đang được Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa chăm sóc

Trước đó, chiều 19.10, một người phụ nữ đặt xe taxi công nghệ, chở bé trai 4 tuổi từ đường Lê Đại Hành, phường Nha Trang về một khách sạn trên đường Trần Phú để gặp cha ruột đang ở đó. Thế nhưng khi tài xế taxi chở bé trai đến điểm hẹn thì không có người ra đón còn người phụ nữ đặt xe thì khóa liên lạc.

Sau đó, tài xế kiểm tra hành lý của bé trai tìm thấy bản chính "Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh" do Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cấp ngày 7.9.2023. Trong đó có họ và tên người được ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh là L.T.S, sinh ngày 30.8.2021, giới tính: Nam, dân tộc: Kinh, nơi sinh: Kanagawa - Nhật Bản; quê quán: Hải Châu, Đà Nẵng.

Họ và tên mẹ là P.T.H.Q (sinh 1993), cha là T.T.H (sinh 1960), đều dân tộc Kinh, quốc tịch Việt Nam. Nơi cư trú của người cha và mẹ ở Kanagawa-ken, Hiratsuka-shi, Yokouchi 3744xxxx.

Nhận thấy có sự bất thường, tài xế taxi đã đưa bé trai đến Công an phường Nha Trang để trình báo. Sau đó, Công an phường phối hợp Phòng Văn hóa - Xã hội phường Nha Trang lập thủ tục tạm thời chuyển giao bé trai cho Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa tiếp nhận chăm sóc trong thời gian các cơ quan chức trách tiến hành xác minh, tìm kiếm thân nhân.

Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa sau đó phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa tìm kiếm thân nhân bé trai 4 tuổi.