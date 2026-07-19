'Bé' Xuân Mai chia sẻ gây chú ý sau khi tái xuất

Sau quãng thời gian im ắng, Xuân Mai đánh dấu sự trở lại bằng việc kết hợp với Xuân Nghi trong ca khúc Có ai quan tâm mình đâu. Màn tái xuất của 2 giọng ca nhí đình đám một thời được nhiều người quan tâm. Theo ghi nhận, ca khúc đã đạt hơn 200.000 lượt xem cùng nhiều bình luận tích cực từ phía khán giả.

Trải lòng của 'bé' Xuân Mai

Xuân Mai xúc động trước tình cảm của khán giả dành cho mình khi tái xuất với âm nhạc Ảnh: NVCC

Trên trang cá nhân, Xuân Mai đăng tải đoạn clip, chia sẻ cảm xúc sau khi ca khúc được trình làng. Trong đó, khoảnh khắc giọng ca 9X bật khóc gây chú ý. Xuân Mai bộc bạch những ngày qua, cô dành thời gian đọc bình luận của khán giả, không giấu được sự xúc động trước tình cảm mọi người dành cho mình. Cô tâm sự: “Đã có rất nhiều cảm xúc ùa về chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Có những khoảnh khắc em cười, có những lúc em nghẹn lại vì mọi thứ cuối cùng cũng trở thành hiện thực”.

Xuân Mai bật mí kể từ khi công bố góp mặt trong dự án, cô không giấu được sự lo lắng vì không biết bản thân có được mong chờ, được mọi người yêu thương hay không. Đến khi nhận được sự ủng hộ từ khán giả trong lần trở lại với âm nhạc này, giọng ca 9X xem đây là điều may mắn. Ngoài gửi lời cảm ơn đến khán giả, Xuân Mai trân trọng lời mời hợp tác của Xuân Nghi, để cả hai có được một sản phẩm ấn tượng cùng nhiều kỷ niệm đẹp.

Trên trang cá nhân, Xuân Mai cũng có bài viết dài chia sẻ về cảm xúc của mình trước những đóng góp của khán giả dành cho dự án. Cô bộc bạch: “Em xin phép chỉ nói về những lời góp ý xuất phát từ sự chân thành và mong muốn điều tốt nhất cho mình thôi nhé. Còn những bình luận chỉ để cà khịa hay công kích thì em xin phép bỏ qua và không để trong lòng”.

Từng là giọng ca nhí đình đám một thời, sự trở lại của Xuân Mai được nhiều người quan tâm Ảnh: NVCC

Xuân Mai chia sẻ cô biết mọi người đều thương và muốn những điều tốt nhất cho mình. Có những khán giả lo lắng cho tinh thần, sức khỏe của nữ ca sĩ khiến cô thêm trân trọng. Giọng ca Con cò bé bé tâm sự: “Em cũng mong mọi người có thể hiểu cho nhau một chút. Những lời góp ý được nói một cách lịch sự và xuất phát từ sự quan tâm, em đều rất trân trọng. Đúng là chỉ khi thật sự quan tâm thì người ta mới dành thời gian để góp ý”.

Nói về những bàn luận về ngoại hình, Xuân Mai chia sẻ: “Và em cũng đồng ý với mọi người. Em biết mình cần giảm cân. Không chỉ vì hình ảnh của bản thân, mà em cũng muốn trở thành một nguồn động lực cho những ai đang ở trong hoàn cảnh giống em”. Giọng ca 9X nói thêm thời điểm quay MV, vì mọi thứ diễn ra khá gấp nên cô chưa có nhiều thời gian chuẩn bị. Song từ tháng 4 đến hiện tại, cô đang cố gắng tập luyện, ăn uống khoa học hơn.

“Chỉ là em mong cả nhà kiên nhẫn với em một chút. Giảm cân luôn là một hành trình rất khó với em vì cơ địa của em tăng cân cũng khá đồng đều mà khi giảm thì cũng giảm rất đồng đều. Nên dù em có đang thay đổi từng ngày, sẽ cần thêm một chút thời gian để mọi người có thể nhìn thấy rõ bằng mắt. Một lần nữa, em thật lòng cảm ơn tất cả tình yêu thương và sự quan tâm mà mọi người dành cho em, dù được thể hiện theo cách nào. Em đều ghi nhận và biết ơn”, Xuân Mai nhắn nhủ.