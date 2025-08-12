Theo đó, thương hiệu gia dụng thông minh Bear khai trương brandshop chính hãng đầu tiên tại Việt Nam, tọa lạc tại số 318 đường 3 Tháng 2, phường Hòa Hưng, TP.HCM. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng của Bear tại thị trường Đông Nam Á, đồng thời mang đến cho người tiêu dùng Việt không gian trải nghiệm sản phẩm chính hãng đạt chuẩn quốc tế.

Bear vừa có cửa hàng chính hãng đầu tiên tại Việt Nam

Ảnh: CTV



Bear là thương hiệu gia dụng thông minh đến từ Trung Quốc, được biết đến với các sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng và phù hợp với lối sống hiện đại. Tại Việt Nam, Bear đã được nhiều gia đình yêu thích với các dòng sản phẩm như nồi chiên không dầu, máy pha cà phê, nồi nấu chậm, nồi đa năng…

Trước đây, phần lớn người dùng sẽ chỉ có thể mua sản phẩm Bear qua các kênh thương mại điện tử hoặc hàng xách tay. Dù vẫn được bảo hành chính hãng, nhưng thời gian xử lý có thể kéo dài và việc thiếu không gian trải nghiệm thực tế đôi khi khiến khách hàng khó chọn được sản phẩm phù hợp. Vì vậy, brandshop Bear chính hãng đầu tiên tại Việt Nam chính thức đi vào hoạt động sẽ giúp giải quyết những bất tiện đó.

Bên cạnh trải nghiệm mua sắm trực tiếp, khách hàng còn được đảm bảo về dịch vụ hậu mãi và bảo hành toàn diện bởi Bear Plus đã được hãng ủy quyền bảo hành chính hãng. Theo đó, khách hàng sẽ được hưởng chính sách bảo hành 1 đổi 1 trong 6 tháng đầu nếu sản phẩm phát sinh lỗi từ nhà sản xuất.

Tại buổi lễ khai trương, Bear cũng chính thức giới thiệu trao trọng trách vận hành brandshop Bear Plus cho Công ty Cổ phần Cô ng nghệ Di Động Việt bằng biên bản ghi nhớ hợp tác MoU. Như vậy, Di Động Việt ngoài là đơn vị phân phối sản phẩm Bear chính hãng sẽ còn là đơn vị tiên phong về vận hành brandshop Bear tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Đạt - Tổng giám đốc Di Động Việt cho biết: “Việc Bear tin tưởng trao trọng trách cho Di Động Việt làm đơn vị vận hành brandshop đầu tiên tại Việt Nam là sự công nhận rõ ràng về năng lực triển khai của chúng tôi. Không chỉ bán sản phẩm, chúng tôi nỗ lực kiến tạo những trải nghiệm tiêu dùng chuẩn mực, chính hãng và minh bạch. Đây cũng là cách Di Động Việt thực hiện cam kết chuyển giao giá trị vượt trội đến khách hàng của mình nói riêng, đến người dùng Việt nói chung”.