Belarus tố Lithuania điều UAV tấn công thủ đô, Lithuania bác bỏ

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko REUTERS

Hãng Reuters ngày 25.4 dẫn thông tin từ cơ quan an ninh Belarus cho biết vừa ngăn cuộc tấn công vào thủ đô Minsk bằng máy bay không người lái (UAV) phóng từ Lithuania.

Một phát ngôn viên quân đội Lithuania khẳng định nước này "đã không, đang không tiến hành bất cứ hành động thù địch nào chống lại các nước khác".

Theo lãnh đạo Ủy ban An ninh quốc gia Belarus (KGB) Ivan Tertel, Ủy ban An ninh Quốc gia Belarus phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật khác vừa tiến hành nhiều biện pháp an ninh để ngăn cuộc tấn công của các UAV chiến đấu.

Hãng RIA dẫn lời quan chức này cáo buộc các UAV được điều từ lãnh thổ Lithuania để tấn công các mục tiêu ở Minsk và vùng lân cận.

Bản tin không đề cập liệu quan chức này có đưa ra bằng chứng liên quan nào hay không, nhưng dẫn lời Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói rằng phe đối lập định giành quyền kiểm soát một huyện phía tây nước này nên đã đề nghị NATO điều binh sĩ.

"Tôi không biết tại sao họ lại chọn huyện Kobrin, họ nói rất nhiều về nó. Họ định chiếm nó và kêu gọi NATO điều binh sĩ", ông Lukashenko phát biểu.

Trong diễn biến liên quan khu vực, hãng TASS ngày 25.4 dẫn lời Phó bí thư thứ nhất Hội đồng An ninh Belarus Pavel Muraveiko nói rằng phương Tây đã tăng cường do thám trên không gần biên giới Nga và Belarus lên gần 10 lần trong vài năm qua.



"Cho đến năm 2021, mỗi tuần có 2-4 máy bay do thám bay trên không phận các nước Baltic và Ba Lan. Họ tiến hành trinh sát trên lãnh thổ của chúng tôi, đi 600-700 km vào lãnh thổ Nga, có khi lên tới 1.200 km", ông phát biểu bên lề một hội nghị an ninh quốc tế ở St. Petersburg (Nga). Theo ông, giờ đây, hoạt động do thám chống lại Nga và Belarus đã gia tăng, với 20-30 máy bay đi vào khu vực trên hằng tuần.