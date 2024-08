Ben Affleck được vợ cũ và vợ hiện tại mừng sinh nhật

Jennifer Garner (52 tuổi) được nhìn thấy đến nhà Ben Affleck thuê ở Brentwood, California, trong những bức ảnh mà Page Six thu thập được.

Jennifer Lopez, Ben Affleck và Jennifer Garner (từ trái sang) PEOPLE

Cô và Ben Affleck đã ly hôn vào năm 2018, có 3 con chung: Violet (18 tuổi), Seraphina (15 tuổi), Samuel (12 tuổi). Vào tháng 5.2024, ngôi sao phim Air và nữ diễn viên phim Deadpool & Wolverine đã dự lễ tốt nghiệp trung học cho con gái Violet.

Chỉ vài giờ sau chuyến thăm của Jennifer Garner, Jennifer Lopez (55 tuổi) cũng rời khỏi nhà Affleck thuê, trong những bức ảnh mà The Daily Mail công bố.

Jennifer Garner và Ben Affleck có 3 con chung PEOPLE

Cuộc hôn nhân của Lopez với Ben Affleck vẫn đang bị soi khi họ xa nhau trong phần lớn mùa hè năm nay. Sau lần tổ chức sinh nhật cho riêng mình tại Hamptons mà không có Affleck, Lopez đến thăm nhà thuê của Affleck hôm 11.8, khi anh đang ở đó và cô bước ra ngoài cùng con trai riêng của chồng là Samuel.

Một nguồn tin xác nhận Jennifer Lopez (có cặp song sinh 16 tuổi Max và Emme với chồng cũ Marc Anthony) rất mong muốn được dành thời gian cho các con của Ben Affleck trước khi năm học mới bắt đầu.

"Không ở cùng Ben không có nghĩa là cô ấy không quan tâm đến con anh ấy. Jennifer luôn quan tâm đến chúng. Cô ấy đã dành nhiều tháng để tìm kiếm ngôi nhà hoàn hảo cho gia đình mới của họ vào năm ngoái. Bây giờ khi trở lại Los Angeles, Jennifer muốn dành thời gian cho chúng trước khi tựu trường và Violet vào đại học", nguồn tin này cho biết.

Một số nguồn tin cho biết Jennifer Lopez và Ben Affleck sống ly thân nhiều tháng qua PEOPLE

Các nguồn tin khác tiết lộ vào tháng 5.2024 rằng cặp đôi kết hôn năm 2022 đã sống ly thân sau khi cùng nhau mua một biệt thự ở Beverly Hills thời điểm tháng 5.2023.

Nam tài tử thắng giải Oscar dành nhiều tháng qua để quay phần tiếp theo của bộ phim hành động The Accountant. Ben cũng làm việc với tư cách là nhà sản xuất cho hai dự án có sự tham gia của Lopez, bao gồm phim tiểu sử Unstoppable và phim ca nhạc Kiss of the Spider-Woman.

Mặc dù Ben Affleck gần đây đã mua một căn biệt thự ở Los Angeles, anh vẫn đang sống tại ngôi nhà thuê ở Brentwood, California, nơi anh đã ở vào tháng 5.2024, khi các nguồn tin cho biết anh và Lopez ly thân.

Trước chuyến thăm của Jennifer Lopez đến nhà thuê của Ben Affleck hôm 11.8, một nguồn tin trước đó đã chia sẻ với tờ People vào ngày 6.8 rằng hai người đã không gặp nhau trong nhiều tuần.