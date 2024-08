Jennifer Lopez từng 'cạch mặt' quản lý, nghỉ chơi với bạn thân vì Ben Affleck

Benny Medina - quản lý lâu năm của Jennifer Lopez, được cho là không ưa Ben Affleck PAGESIX

Nguồn tin của trang này cho biết Ben Affleck chưa bao giờ được lòng những người bạn thân thiết của Jennifer Lopez. Trong đó, quản lý lâu năm của J.Lo là Benny Medina từ lâu đã không ưa tài tử phim Trân Châu Cảng. Việc Medina tỏ ra chán ghét Affleck bắt nguồn từ chuyện tài tử này và giọng ca On the Floor hủy hôn vào đầu những năm 2000. "Hai người không thể chịu đựng được nhau. Họ không hòa hợp và vẫn còn hiềm khích", một nguồn tin tiết lộ với PageSix. Thậm chí có thông tin rằng Medina từng là một trong những người gay gắt nhất với ngôi sao đóng Batman.



Benny Medina đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Jennifer Lopez từ vũ công biểu diễn trong chương trình In Living Color những năm 1990 trở thành ngôi sao toàn cầu. Tuy nhiên, cả hai đã chấm dứt mối quan hệ hợp tác vào năm 2003. Các nguồn tin cho biết chính Ben Affleck là nguồn cơn dẫn đến quyết định đó. Vài năm sau khi J.Lo và nam diễn viên 7X hủy hôn, nữ ca sĩ đình đám đã thuê lại Medina và kể từ đó, Medina trở thành một trong những người bạn tâm giao đáng tin cậy nhất của cô.

Hồi 2021, khi Bennifer tái hợp, Benny Medina được cho là giữ im lặng về mối quan hệ của cặp sau. "Thái độ của anh ấy là: 'Tôi sẽ không nói gì cả', không hề có câu nói: 'Thật tốt cho bạn' nhưng anh ấy cũng không tiêu cực. Anh ấy hiểu Jennifer và biết rằng cô ấy vẫn sẽ kết hôn với Ben dù có chuyện gì xảy ra, vậy thì việc nói đâu có ý nghĩa gì nữa?", nguồn tin cho biết.

Jennifer Lopez và Leah Remini đã làm bạn từ năm 2004, nhiều lần hợp tác cùng nhau và bày tỏ mối quan hệ thân thiết. Thế nhưng, tình bạn của họ được cho là đã rạn nứt vì J.Lo cương quyết muốn ở bên Ben Affleck GETTY

Đáng chú ý, việc Jennifer Lopez "nối lại tình xưa" với Ben Affleck đã khiến mối quan hệ giữa cô và người bạn thân lâu năm Leah Remini rạn nứt. Một nguồn tin khác cho biết thời điểm Bennifer "yêu lại từ đầu", Remini đã khuyên giọng ca In the Morning nên suy nghĩ về lý do khiến hai người chia tay trong quá khứ trước khi cô quyết định quay lại với tài tử giành giải Oscar. Bạn thân của Jennifer Lopez cho rằng Ben Affleck là người rất ích kỷ và không hoàn toàn cam kết với tư cách là một người bạn đời. Được biết, ngôi sao sinh năm 1969 đã rất tức giận trước điều đó và cắt đứt mối quan hệ với Leah Remini. Cô thậm chí không mời Remini đến dự đám cưới của mình hồi 2022.

Theo nguồn tin, đôi bạn này đã làm hòa vào năm nay, Leah Remini mong muốn ở bên Jennifer Lopez và giúp đỡ cô trong khoảng thời gian cuộc hôn nhân giữa nữ ca sĩ với chồng gặp trục trặc. "Ngoại trừ mẹ của Jennifer, không ai thích Ben Affleck cả. Anh ta là một gã khốn nạn hạng A", nguồn tin khác chia sẻ với PageSix.

Nguồn tin của PageSix tiết lộ những người thân cận với Jennifer Lopez đều không ưa Ben Affleck GETTY

Hiện mối quan hệ giữa Jennifer Lopez và Ben Affleck vẫn là tâm điểm chú ý ở làng giải trí Mỹ. Kể từ tháng 5 đến nay, cặp sao liên tục phủ sóng khắp mặt báo với tin đồn ly hôn. Nhiều tuần qua, họ không còn xuất hiện bên nhau mà sống tách biệt, bận rộn với lịch trình riêng. Có thông tin rằng nữ ca sĩ 55 tuổi đã tức giận và bẽ mặt vì chuyện hôn nhân rạn nứt và trở thành đề tài bàn tán.

"Cô ấy rất tức giận, Ben đã làm cô ấy bẽ mặt trong khi anh ta là người chủ động quay lại. Anh ta đã làm nhục Jennifer vì cô ấy đã làm một chuyện lớn là tuyên bố rằng anh ta là tình yêu của đời mình. Họ vừa tổ chức hai đám cưới cách đây hai năm… Họ không còn là trẻ con nữa", nguồn tin chia sẻ trước đó. Một nguồn tin khác nói thêm: "Cô ấy sẽ cào rách mắt ai đó nếu họ nói với cô ấy rằng vợ chồng cô ấy chia tay sau chưa đầy hai năm cưới".

Giữa những thông tin đang gây bàn tán sôi nổi, cả Ben Affleck lẫn Jennifer Lopez đều giữ im lặng.