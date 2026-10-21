Ben Affleck là nguyên nhân chính khiến giám đốc Netflix bị sa thải?

Mối quan hệ rạn nứt với Ben Affleck và thương vụ 587 triệu USD

Chỉ một ngày sau khi tin tức Dan Lin rời ghế Giám đốc điện ảnh của Netflix được công bố, hàng loạt nguồn tin tại Hollywood đã hé lộ những nguyên nhân sâu xa dẫn đến quyết định sa thải này. Trong đó, mâu thuẫn dai dẳng giữa Lin và tài tử kiêm đạo diễn Ben Affleck được xem là một trong những giọt nước làm tràn ly.

Rắc rối bắt đầu leo thang xung quanh quá trình phát hành bộ phim mới nhất của Ben Affleck mang tên Animals. Page Six cho biết Lin không chỉ tỏ ra hờ hững khi không tham gia giới thiệu tác phẩm tại buổi công chiếu ra mắt, mà còn can thiệp quá sâu vào khâu sáng tạo. Những lời nhận xét, góp ý của Lin dành cho bộ phim bị rò rỉ ra ngoài, khiến Ben Affleck vô cùng giận dữ. Tài tử Hollywood được cho là đã tuyên bố thẳng thắn: "Tôi sẽ không làm việc hay nói chuyện với họ nữa”.

Không dừng lại ở mâu thuẫn nghệ thuật, Lin vốn nổi tiếng với chính sách thắt chặt chi tiêu và cắt giảm ngân sách, từng công khai nghi ngờ thương vụ Netflix chi tới 587 triệu USD để thâu tóm InterPositive, công ty công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) do Ben Affleck sáng lập. Ben Affleck trong một phỏng vấn gần đây cũng lên tiếng chỉ trích gay gắt sự can thiệp của các lãnh đạo hãng phim vào công việc đạo diễn. Dù nhiều nhân sự bên trong Netflix cũng hoài nghi về mức giá đắt đỏ này, nhưng thái độ phản đối cứng rắn của Lin đã khiến mối quan hệ giữa ông và ban lãnh đạo cùng dàn sao lớn rơi vào thế đối đầu gay gắt. "Chính sự cứng nhắc và thiếu linh hoạt ấy đã tước đi ghế nóng của ông", nhà sản xuất hợp tác với Netflix chia sẻ.

Dan Lin (trái) bị Netflix sa thải sau chuỗi bất đồng gay gắt với Ben Affleck và dàn đạo diễn hàng đầu Hollywood ẢNH: AFP

Chuỗi xung đột căng thẳng với giới làm phim

Bên cạnh Ben Affleck, Dan Lin còn vướng vào cuộc tranh cãi nảy lửa với nữ đạo diễn Greta Gerwig và đạo diễn David Fincher.

Theo Variety, cả hai đã phát sinh mâu thuẫn gay gắt trong một cuộc họp về dự án bom tấn ngân sách lớn Narnia: The magician’s nephew. Thái độ bị cho là "coi thường và thiếu tôn trọng" của Lin đối với nữ đạo diễn đã khiến Công ty đại diện CAA của Gerwig lập tức phản ánh trực tiếp lên CEO Ted Sarandos. Sau sự cố, Lin buộc phải rút lui khỏi dự án, nhường quyền quản lý cho cấp dưới là Doug Belgrad.

Sự ra đi của Dan Lin không phải là một sự kiện đơn lẻ mà nằm trong chiến dịch "thanh trừng" nhân sự quy mô lớn tại Netflix. Chỉ ít ngày trước đó, Doug Belgrad cũng đã phải đệ đơn từ chức. Tiếp sau đó là Giám đốc nội dung lâu năm của Netflix bị sa thải đột ngột ngay trước thềm một buổi công chiếu phim VIP, dù trước đó đã nhận được những lời đảm bảo về vị trí của mình.

Đạo diễn lừng danh David Fincher - người từng tạo nên thành công cho Netflix với Mindhunter hay The killer cũng được cho là đã xảy ra tranh cãi với Lin về vấn đề kinh phí cho dự án The further mis-adventures of cliff booth. Mâu thuẫn này khiến Fincher quyết định để hợp tác độc quyền với Netflix hết hạn mà không gia hạn thêm.

Nhìn lại gần 3 năm nắm quyền, Dan Lin đã giúp Netflix gia hạn hợp đồng với đạo diễn đoạt giải Oscar Guillermo del Toro. Ông cũng là nhân tố quan trọng đẩy mạnh việc đưa phim Netflix ra rạp chiếu truyền thống, tiêu biểu là thỏa thuận phát hành độc quyền 49 ngày tại rạp cho bom tấn Narnia.

Ở chiều ngược lại, việc áp đặt tư duy kinh doanh cứng nhắc của ông đã làm rạn nứt niềm tin với giới sáng tạo, khiến Netflix dần mất đi sức hút đối với các đạo diễn muốn theo đuổi các tác phẩm mang đậm bản sắc cá nhân. Dù giúp tối ưu hóa chỉ số tài chính, danh mục phim dưới thời Dan Lin bị đánh giá là quá an toàn và thiếu đi những tác phẩm có khả năng càn quét các giải thưởng lớn như Oscar hay tạo nên hiện tượng văn hóa đại chúng toàn cầu.