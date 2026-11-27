Những tin đồn về thái độ của Jennifer Lopez trên phim trường The Last Mrs. Parrish dường như đã đến tai chồng cũ Ben Affleck.

Ben Affleck vẫn là cố vấn của vợ cũ

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên 57 tuổi được cho là muốn nắm quyền kiểm soát bộ phim giật gân của Netflix sau khi xảy ra bất đồng với đạo diễn Robert Zemeckis, người đứng sau những tác phẩm kinh điển như Back to the Future và Forrest Gump. "Tất cả những người liên quan đều lên tiếng phủ nhận mâu thuẫn, nhưng không ai tin điều đó. Người ta thường nói không có lửa làm sao có khói. Ben dường như đã đứng ra can thiệp để xoa dịu tình hình", một nguồn tin tiết lộ với tạp chí Star.

Ben Affleck không chỉ dành sự ủng hộ cho vợ cũ mà còn tiếp tục tư vấn, hỗ trợ Jennifer Lopez trong sự nghiệp điện ảnh dù đã ly hôn Ảnh: Reuters

Dù đã hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2025, Ben Affleck được cho là vẫn giữ vai trò cố vấn hàng đầu của Jennifer Lopez trong sự nghiệp điện ảnh. "Ben chưa bao giờ che giấu niềm tin dành cho Jennifer, nhưng điều đó không có nghĩa anh ấy cho rằng cô luôn đúng. Ai cũng biết Jennifer là người có cá tính mạnh mẽ. Đó là một trong những yếu tố quan trọng giúp cô đạt được thành công như ngày hôm nay, nhưng đôi khi cũng có thể gây bất lợi cho cô ấy", nguồn tin cho biết.

Theo người này, Jennifer Lopez có xu hướng muốn kiểm soát từng chi tiết nhỏ trong quá trình làm phim. Cách làm việc đó có thể phù hợp với những đạo diễn mới vào nghề, nhưng Robert Zemeckis lại là một tên tuổi kỳ cựu của Hollywood. Ông không phải là người mà nữ diễn viên nên chỉ dẫn về cách thực hiện một bộ phim.

Nguồn tin cũng nhận định Robert Zemeckis có mối quan hệ sâu rộng với nhiều nhân vật quyền lực trong ngành công nghiệp điện ảnh. Nếu để mâu thuẫn với vị đạo diễn này trở nên nghiêm trọng, Jennifer Lopez có thể tự làm ảnh hưởng đến cơ hội chạm tay vào tượng vàng Oscar mà cô hằng mong muốn.

Trước đó, dù nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình với vai diễn trong bộ phim Hustlers (2019), Jennifer Lopez vẫn không nhận được đề cử Oscar. Trong cuộc phỏng vấn với chương trình CBS Sunday Morning năm 2025, nữ diễn viên khẳng định cô không cần sự công nhận từ Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, dù thừa nhận bản thân vẫn mong muốn giành được giải thưởng danh giá này. "Ben sẽ không bao giờ yêu cầu Jennifer kìm hãm khả năng sáng tạo của mình. Tuy nhiên, những người trong ngành đều hiểu rằng lựa chọn khôn ngoan nhất lúc này là cô nên lùi lại một bước và để Robert làm công việc của ông ấy", nguồn tin chia sẻ.