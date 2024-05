Ben Affleck và Jennifer Lopez không còn bên nhau?

Ben Affleck - Jennifer Lopez đang bị bủa vây bởi tin đồn rạn nứt hôn nhân, không còn chung sống AFP

Theo People, vợ chồng Ben Affleck - Jennifer Lopez đã không công khai xuất hiện cùng nhau trong 47 ngày qua khiến những tin đồn về căng thẳng hôn nhân của cặp đôi đình đám này tiếp tục gia tăng. Lần gần đây nhất công chúng thấy Bennifer góp mặt chung khung hình là những khoảnh khắc họ nắm tay nhau ở New York (Mỹ) vào ngày 30.3.

Cặp sao xuất hiện bên nhau tại New York vào hôm 30.3 vừa qua MEGA

Trong tháng 4 và đầu tháng 5, giọng ca On the Floor bận rộn với lịch trình quảng bá bộ phim mới của cô - Atlas và đảm nhận vai trò host của Met Gala diễn ra hôm 6.5. Cô cũng tất bật trên trường quay dự án mới Kiss of the Spiderwoman. Trong những lần xuất hiện gần đây, nữ ca sĩ lẻ bóng, không có chồng "hộ tống" như trước.



Về phần Ben Affleck, tài tử đang quay The Account 2 ở bờ Tây và dự sự kiện của Tom Brady vào hôm 5.5 vừa qua. Theo PageSix, hôm 16.5 (giờ địa phương), nam diễn viên được nhìn thấy rời khỏi khu phố Brentwood ở Los Angeles - nơi anh có một căn nhà và được cho là đã ở đó khoảng một tuần qua. Trong hình ảnh mới, người ta thấy ngôi sao 52 tuổi đang lái chiếc xe thể thao, cánh tay đặt ra ngoài cửa sổ cho thấy anh vẫn đeo nhẫn ở ngón áp út.

Hình ảnh Ben Affleck hôm 16.5 Juliano/X17online.com

Các trang tin khác cũng chỉ ra nhiều dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của cặp sao quyền lực này đang bất ổn. Nguồn tin của In Touch khẳng định tài tử đóng Batman đã rời khỏi tổ ấm trị giá 60 triệu USD của hai vợ chồng. Cách đây ít ngày, J.Lo được nhìn thấy đang đi "săn" nhà mới ở khu Beverly Hills (Los Angeles, Mỹ) mà không có ông xã bên cạnh. "Hiện Ben đang tập trung vào công việc và các con. Anh ấy đã chuyển đi và họ có thể sẽ bán ngôi nhà mơ ước mà cả hai đã mất hai năm tìm kiếm", người này cho biết. Nguồn tin tiếp tục: "Họ sẽ không bao giờ ngừng yêu nhau như Jennifer không thể kiểm soát chồng và Ben cũng không thể thay đổi được vợ. Tình trạng này không thể kéo dài được".

Trong khi đó, một nguồn tin tiết lộ với Us Weekly hôm 16.5: "Jen và Ben đang gặp vấn đề trong cuộc hôn nhân của họ. Họ bắt đầu nảy sinh vấn đề từ vài tháng trước khi Jen bắt đầu tăng cường lịch trình công việc và chuẩn bị cho chuyến lưu diễn của mình". Còn Daily Mail "soi" ra nhiều khoảnh khắc hai người khó chịu với nhau trong những lần xuất hiện chung trước đó.

Trước những thông tin đang gây bàn tán xôn xao, hai nhân vật chính vẫn giữ im lặng.

Ben Affleck - Jennifer Lopez và hành trình "yêu lại từ đầu" của họ từng khiến bao người ngưỡng mộ AFP

Chuyện tình của Ben Affleck và Jennifer Lopez từng tiêu tốn không ít giấy mực của báo giới. Họ bắt đầu hẹn hò từ năm 2002, lập tức trở thành một trong những cặp sao được săn đón bậc nhất làng giải trí lúc bấy giờ và được gọi với biệt danh Bennifer. Bộ đôi tài sắc này từng đính hôn và sẵn sàng cho đám cưới nhưng cuối cùng quyết định chia tay hồi 2004. Sau khi "đường ai nấy đi", hai người đều có gia đình, cuộc sống riêng.

Trải qua nhiều đổ vỡ trong tình cảm, họ "nối lại tình xưa" vào năm 2021 và tổ chức đám cưới lãng mạn vào năm sau đó. Kể từ khi quay về bên nhau, cặp đôi liên tục sánh bước tại các sự kiện lớn, bị chụp lại những khoảnh khắc thân mật, ngọt ngào trên phố và không ngừng bày tỏ tình yêu với nhau trong các cuộc phỏng vấn.