Jennifer Lopez sụp đổ khi chia tay Ben Affleck ba ngày trước đám cưới

Ben Affleck và Jennifer Lopez công khai hẹn hò năm 2002, từng lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào tháng 9.2003 nhưng đã hủy bỏ trước khi cặp đôi chấm dứt hoàn toàn vào năm 2004 SHUTTERSTOCK

Hôm 27.2, Jennifer Lopez ra mắt phim tài liệu The Greatest Love Story Never Told xoay quanh quá trình nữ ca sĩ thực hiện album mới nhất This Is Me... Now cũng như hành trình 20 năm cô "tự yêu bản thân". Siêu sao 54 tuổi cũng xúc động nhớ lại cuộc tình tan vỡ của mình với Ben Affleck cách đây 20 năm. Đầu thập niên 2000, họ là cặp đôi đình đám bậc nhất Hollywood và được truyền thông săn đón nồng nhiệt với hàng loạt bài báo đào bới đời tư. Bộ đôi từng chuẩn bị một đám cưới hoành tráng tuy nhiên họ lại quyết định chấm dứt cuộc tình tốn giấy mực này khi ngày trọng đại đang đến gần.



"Tôi và Ben chia tay ba ngày trước đám cưới. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho một đám cưới hoành tráng và ba ngày trước đó, cả hai đã sụp đổ trước áp lực", Jennifer Lopez nhớ lại. Chủ nhân hit On the floor nói trái tim cô tan nát khi chấm dứt cuộc tình sâu đậm này. Cô trải lòng về quãng thời gian họ xa nhau: "Trong suốt những năm sau đó, mọi thứ thực sự khó khăn vì tôi không chỉ cảm thấy mất đi tình yêu của đời mình mà còn cảm thấy như mất đi người bạn thân nhất mà tôi từng có. Tôi đã không thể nói chuyện với anh ấy trong nhiều năm và đó là phần khó khăn nhất.

Nữ ca sĩ đình đám cũng thừa nhận cô đã tức giận với Ben Affleck suốt thời gian dài. Cô cũng bộc bạch: "Tôi từng nghĩ rằng tất cả những người khác đều bị suy sụp như thế nhưng giờ tôi nghĩ chỉ có mình tôi". Giọng ca In the morning tiếp tục: "Nhưng sự đau lòng đó đã khiến hai chúng tôi phải nỗ lực để trở thành những người tốt hơn".

Jennifer Lopez và Ben Affleck sánh bước tại buổi ra mắt phim This is Me... Now: A Love Story hồi giữa tháng 2.2024 AFP

Về phần Ben Affleck, tài tử thừa nhận quyết định chia tay nằm ở sự soi xét, quan tâm quá mức của công chúng về cuộc sống riêng tư của họ. Tuy nhiên, cặp sao đều đồng ý rằng việc hủy bỏ đám cưới đầu tiên đã dẫn họ đến một hành trình giúp cả hai khám phá bản thân để rồi sau nhiều thăng trầm trong cuộc sống riêng, cuối cùng họ tái hợp vào năm 2021. Cặp Bennifer kết hôn tại một buổi lễ ở Las Vegas (Mỹ) vào tháng 7.2022 trước khi tổ chức đám cưới hoành tráng ở Georgia một tháng sau đó.

Nhận rõ vấn đề dẫn đến sự đổ vỡ trong quá khứ, khi "nối lại tình xưa" với Jennifer Lopez, Ben Affleck muốn giữ đời tư của họ kín đáo hơn và không chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Ngôi sao đoạt giải Oscar chia sẻ: "Khi quay lại với nhau, tôi nói với cô ấy rằng một trong những điều tôi không muốn là một mối quan hệ trên mạng xã hội. Sau đó tôi nhận ra điều đó không công bằng, nó giống như việc bạn kết hôn với một thuyền trưởng nhưng lại tuyên bố mình không thích mặt nước". Sao phim Gone Girl cho biết anh và vợ là hai người với những góc nhìn khác nhau đang học cách thỏa hiệp với nhau.

Cặp Bennnifer hạnh phúc, mặn nồng ở thời điểm hiện tại BACKGRID

Jennifer Lopez đã tôn trọng mong muốn của Ben Affleck và chỉ đăng một số ít hình ảnh của bạn đời lên mạng xã hội. Nữ ca sĩ cũng bộc bạch về sự khó chịu của chồng khi phải sống trong sự chú ý của đám đông và nói rằng đó là nguồn cảm hứng đằng sau album mới của cô - This Is Me… Now. "Tôi không nghĩ Ben cảm thấy thoải mái khi tôi làm tất cả những điều này. Nhưng anh ấy yêu tôi, anh ấy biết tôi là một nghệ sĩ và anh ấy sẽ hỗ trợ tôi bằng mọi cách có thể vì anh ấy biết bạn không thể ngăn cản tôi tạo ra thứ âm nhạc mà tôi đã tạo ra… anh ấy không muốn ngăn cản tôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy cảm thấy thoải mái khi trở thành chàng thơ", cô tâm sự.

Người đẹp cũng dành những lời có cánh khi nhắc đến bạn đời: "Những gì anh ấy nói và những gì anh ấy nhìn thấy ở tôi cũng như những gì anh ấy khiến tôi tin vào bản thân mình, đều chỉ xuất phát từ tình yêu. Bởi vì không ai khác có thể khiến tôi thấy điều đó về bản thân mình nên thật cảm động".