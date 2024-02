Jennifer Aniston vướng nghi vấn đính hôn

Jennifer Aniston xuất hiện tại Lễ trao giải SAG với chiếc nhẫn trên ngón áp út FILMMAGIC

Jennifer Aniston vừa gây chú ý khi dự Lễ trao giải SAG tại Los Angeles (Mỹ) vào hôm 24.2 (giờ địa phương). Ngôi sao diện chiếc váy hai dây màu bạc ôm vừa vặn cơ thể, khoe khéo vóc dáng khỏe khoắn, săn chắc ở tuổi 55.

Tuy nhiên, điều khiến nữ diễn viên Friends gây chú ý hơn cả chính là chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn xuất hiện trên ngón tay áp út. Món trang sức đặc biệt này làm dân tình bàn tán xôn xao và nhanh chóng đặt nghi vấn minh tinh kỳ cựu đã âm thầm đính hôn. Đáng nói, hiện vợ cũ tài tử Brad Pitt không công khai hay vướng tin đồn hẹn hò với ai, công chúng đã thấy cô lẻ bóng suốt 5 năm qua. Trước những lời đồn đoán được lan truyền rầm rộ, phía nghệ sĩ này vẫn giữ im lặng.



Những hình ảnh mới nhất của minh tinh 55 tuổi khiến dân tình bàn tán xôn xao SHUTTERSTOCK

Mặc dù từng hai lần đổ vỡ, ngôi sao loạt phim The Morning Show vẫn có cái nhìn lạc quan về tình yêu. Năm 2023, một nguồn tin thân cận tiết lộ với Us Weekly rằng minh tinh này vẫn tin mình sẽ gặp đúng người nhưng cô cũng hài lòng với cuộc sống tự do hiện tại.

Trong một cuộc phỏng vấn với Allure hồi tháng 11.2022, Jennifer Aniston cũng cởi mở chia sẻ suy nghĩ về chuyện tình cảm, hôn nhân của mình. Khi được hỏi rằng trong tương lai, liệu cô có dự định bước vào lễ đường một lần nữa hay không, minh tinh trả lời: "Đừng bao giờ nói không bao giờ, nhưng tôi không có hứng thú gì cả". Dù vậy, nữ diễn viên thừa nhận cô vẫn sẵn sàng đón nhận tình yêu vì việc độc thân đôi khi khiến mình hơi ngột ngạt. "Thật tuyệt vời khi trở về nhà và ngã vào vòng tay của ai đó rồi nói: Hôm nay là một ngày khó khăn", cô bộc bạch.

Jennifer Aniston quyến rũ ở tuổi 55 FILMMAGIC

Jennifer Aniston đã trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân. Người đẹp lên xe hoa lần đầu với Brad Pitt vào năm 2000 trước khi "đường ai nấy đi" hồi 2005, đây từng là một trong những vụ ly hôn ồn ào nhất Hollywood. Năm 2012, cô đính hôn với Justin Theroux rồi cưới ba năm sau đó nhưng cả hai kết thúc cuộc hôn nhân vào năm 2018. Trong quá khứ, mỹ nhân đình đám này cũng từng hẹn hò nhiều ngôi sao: Paul Rudd, Tate Donovan, Vince Vaughn và John Mayer.

Ở tuổi 55, Jennifer Aniston vẫn hoạt động nghệ thuật sôi nổi đồng thời dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống độc thân. Năm 2023, minh tinh tiếp tục gây tiếng vang với với mùa 3 của loạt phim The Morning Show đồng thời đóng chính kiêm vai trò nhà sản xuất của Murder Mystery 2. Đời thường, cô tìm kiếm niềm vui, năng lượng tích cực từ việc tập luyện thể thao, chơi cùng thú cưng, du lịch với bạn bè...