Ben Affleck và Jennifer Lopez vướng tin đồn hôn nhân trục trặc

Đôi vợ chồng nổi tiếng - Ben Affleck và Jennifer Lopez - không xuất hiện chung gần đây. Lần cuối họ nắm tay nhau ở New York vào ngày 30.3 đã làm dấy lên suy đoán rằng có thể có rắc rối giữa nam diễn viên kiêm đạo diễn phim Air (51 tuổi) và giọng ca I'm Real (54).

Ben Affleck và Jennifer Lopez không xuất hiện chung gần đây. Lần cuối họ nắm tay nhau ở New York vào ngày 30.3 PEOPLE

Lopez đã dành thời gian ở New York vào tháng 4 và đầu tháng 5 để quảng bá cho bộ phim Netflix sắp tới của cô là Atlas. Lopez vừa tham dự Met Gala 2024 mà cô là đồng chủ tịch vào ngày 6.5 ở New York nhưng không có Ben Affleck. Cô cũng dành thời gian quay bộ phim Kiss of the Spiderwoman.

Trong khi đó, ngôi sao từng đoạt giải Oscar đang quay phim The Account 2 ở bờ biển phía Tây và tham dự buổi sự kiện The Roast of Tom Brady vào ngày 5.5 cũng không có vợ bên cạnh.

Cặp đôi nổi tiếng hẹn hò từ năm 2002 đến năm 2004, sau đó nối lại mối tình lãng mạn vào năm 2021. Cả hai tổ chức lễ cưới đầy sao, mời bạn bè và gia đình đến khu nhà của Ben Affleck ở Savannah, bang Georgia (Mỹ).

Khách mời bao gồm Matt Damon, Kevin Smith… các thành viên trong gia đình chung của cặp đôi: Max và Emme - cặp song sinh 16 tuổi mà Lopez có chung với chồng cũ Marc Anthony, Violet (18 tuổi), Seraphina (15 tuổi), Samuel (12 tuổi) - những đứa con của Ben Affleck với vợ cũ Jennifer Garner.

Jennifer Lopez vừa tham dự Met Gala 2024 mà cô là đồng chủ tịch vào ngày 6.5 ở New York nhưng không có Ben Affleck ELLE

Kể từ khi tái hợp, Lopez đã lên tiếng về hành trình lãng mạn của họ trong các cuộc phỏng vấn và trong bộ phim tài liệu phát hành năm 2024 The Greatest Love Story Never Told (tạm dịch Chuyện tình vĩ đại nhất chưa từng kể).

Tại buổi chiếu phim và giao lưu ở Los Angeles vào tháng 2.2024, Lopez nói rằng thật "đáng sợ" khi cởi mở về cuộc sống của mình và ám chỉ Ben Affleck phải bị thúc giục mới tham gia nhiều sự kiện cùng cô. Lopez thổ lộ: "Điều đáng sợ là tôi đã lôi kéo chồng mình vào đó. Anh thuộc mẫu người không thích tham gia sự kiện, chỉ thích sống lặng lẽ".