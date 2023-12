Jennifer Lopez và Ben Affleck từng bị sang chấn tâm lý

"Là nghệ sĩ, chúng tôi phải làm theo trái tim mình", Jennifer Lopez nói. Nữ danh ca chuẩn bị phát hành album mới This Is Me… Now vào ngày 16.2.2024. Một phim ngắn đồng hành - về sự nghiệp Jennifer Lopez - của Dave Meyers sẽ ra mắt cùng lúc do Amazon MGM Studios sản xuất.

Ben Affleck và Jennifer Lopez VARIETY

Jennifer Lopez tiết lộ một số lo lắng khiến cuộc sống của cô và Ben Affleck bị chú ý vì "cả hai chúng tôi đều mắc chứng PTSD (rối loạn căng thẳng sau sang chấn tâm lý)", khởi nguồn từ sự giám sát của giới truyền thông mà họ phải chịu đựng khi lần đầu hẹn hò. Cô nói thêm: "Nhưng giờ chúng tôi đã lớn tuổi hơn và... khôn ngoan hơn. Chúng tôi biết điều gì thực sự quan trọng trong cuộc sống nên không quan tâm nhiều đến điều người khác nghĩ".

Khi được hỏi về bộ phim, Jennifer Lopez giải thích: "Bạn phải xem nó và sẽ hiểu. Đó là lý do tại sao tôi gọi nó là trải nghiệm âm nhạc". Đoạn trailer của phim có cảnh Lopez nói: "Khi tôi còn là một cô bé, khi có ai đó hỏi tôi lớn lên muốn làm gì, câu trả lời của tôi luôn là… yêu".

Gần một năm trước, Jennifer Lopez đã phát biểu tại buổi ra mắt phim hài lãng mạn Shotgun Wedding do Jason Moore đạo diễn và cô đóng chính rằng, rất muốn được diễn cùng Ben Affleck một lần nữa. Họ từng đóng chung trong phim Gigli năm 2003. Bộ phim gây ấn tượng mạnh với cả giới phê bình, đạt doanh thu phòng vé cao. Jennifer Lopez cho biết: "Chúng tôi thích được ở bên nhau, làm việc cùng nhau".

Jennifer Lopez và Ben Affleck bắt đầu hẹn hò vào đầu những năm 2000. Cả hai đã kết thúc chuyện tình cảm không lâu sau khi hủy đám cưới năm 2003. Mối quan hệ được nhen nhóm lại vào năm 2021 trước khi kết hôn ở Las Vegas năm 2022.

Lần xuất hiện trên thảm đỏ gần đây nhất của Jennifer Lopez và Ben Affleck là vào ngày 5.12 tại Hollywood khi cô được vinh danh trong chương trình Elle's Women in Hollywood.