Jennifer Lopez mê nghệ thuật và... hàng hiệu

Jennifer Lopez được coi là biểu tượng văn hóa đại chúng Mỹ Latin và thường được miêu tả là một nghệ sĩ tài ba. Với tổng doanh thu phim cô đóng tích lũy là 3,1 tỉ USD và số lượng đĩa bán ước tính là 80 triệu bản trên toàn cầu, cô là một trong những nghệ sĩ gốc Tây Ban Nha có ảnh hưởng nhất ở Bắc Mỹ.

Jennifer Lopez được coi là biểu tượng văn hóa đại chúng Mỹ Latin

Năm 2012, tạp chí Forbes xếp Jennifer Lopez vào danh sách người nổi tiếng quyền lực và là người phụ nữ quyền lực thứ 38 trên thế giới.

Tờ Time liệt kê Jennifer Lopez trong số 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới vào năm 2018. Các đĩa đơn thành công nhất của cô trên Billboard Hot 100 của Mỹ bao gồm If You Had My Love, I'm Real, Ain't It Funny, All I Have...

Các bộ phim cô đóng từng gây chú ý như Angel Eyes (2001), Gigi (2003), Home (2015), Hustlers (2019), Marry Me (2022)...

Vì những đóng góp của nữ ca sĩ cho ngành công nghiệp ghi âm, cô có một ngôi sao nổi bật trên Đại lộ Danh vọng Hollywood và nhận được nhiều giải thưởng âm nhạc cùng các danh hiệu khác.

Nổi tiếng và giàu có nên Jennifer Lopez cũng thích những chiếc túi xách hàng hiệu. Himalayan Birkin mà Jennifer Lopez (54 tuổi) đang mang theo là một trong những chiếc túi xách đắt tiền nhất thế giới, với phiên bản làm bằng da cá sấu sông Nile có giá hơn 200.000 USD trên thị trường, theo Sotheby's.

Himalayan Birkin

Một phiên bản nạm kim cương của chiếc túi xách quý hiếm cũng đạt được một mức giá rất cao khi bán đấu giá trong những năm qua. Nhà Christie's từng bán một chiếc Himalayan Birkin đính vàng trắng 18k và kim cương với giá "khủng" 380.000 USD vào năm 2017.

ảnh chụp năm 2021, nữ ca sĩ mang túi này đi tập gym

Nữ diễn viên phim Marry Me lần đầu tiên mang chiếc túi Himalayan Birkin được săn lùng vào năm 2019 khi đính hôn với Alex Rodriguez. Với phong cách một diva, cô đã nhiều lần mang nó đến phòng tập.

Victoria Beckham và Kim Kardashian cũng sở hữu chiếc túi Himalayan Birkin mang tính biểu tượng này, được đặt tên theo dãy núi Himalaya, theo nhà đấu giá Christie's.

"Màu xám khói nhạt dần thành màu trắng ngọc trai, giống như dãy Himalaya hùng vĩ phủ đầy tuyết", nhà đấu giá Christie's viết trên trang web, đồng thời cho biết thêm rằng "quá trình nhuộm màu tốn nhiều thời gian và khó khăn hơn theo cấp số nhân khi các màu phải dần nhạt đi để tạo ra màu màu xám khói rồi chuyển dần sang trắng tinh khiết của tuyết, đòi hỏi kỹ năng tuyệt vời và con mắt tinh tường của người thợ".

Cô từng mang theo túi Kelly màu vàng tươi khi đi tập vào năm 2018

Chiếc túi Himalayan Birkin của Jennifer Lopez không phải là hàng hiệu Hermès duy nhất mà nữ danh ca mang đến phòng tập gym. Cô từng mang theo túi Kelly màu vàng tươi khi đi tập vào năm 2018 và những chiếc túi Birkin đồng màu khác trong những năm qua.