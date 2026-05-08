Giới trẻ

Bến tàu Ba Son có gì mà giới trẻ rủ nhau check-in 'view triệu đô'?

An Vy
08/05/2026 08:00 GMT+7

Bến tàu Ba Son mới vừa đi vào hoạt động đã nhanh chóng thu hút nhiều bạn trẻ TP.HCM đến chụp ảnh và hóng mát. Chỉ cách ga metro Ba Son vài bước chân, sở hữu view "triệu đô" nhìn ra sông Sài Gòn và cầu Ba Son, nơi này đang trở thành điểm check-in mới giữa lòng thành phố.

Vào buổi chiều và tối, khu vực bến tàu waterbus Ba Son có khá đông người lui tới. Có người vừa đi metro xong tiện ghé qua. Có người đến đây để ngắm cảnh sông nước, chụp ảnh với cầu Ba Son hoặc tìm một chỗ ngồi thư giãn giữa trung tâm thành phố.

Hiện, bến tàu này gây chú ý nhờ không gian mới, sạch sẽ, thoáng đãng với "view triệu đô", được nhiều bạn trẻ nhắc tên như một điểm check-in mới ở thành phố.

"View triệu đô" tại bến tàu waterbus Ba Son

Nguyễn Huy, sinh viên Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình II (TP.HCM), cho biết điểm cộng của bến tàu này là có vị trí nằm sát ga metro. Vì thế, mọi người có thể đi từ metro ra bến tàu để ngắm sông, chụp ảnh hoặc mua vé trải nghiệm waterbus.

"Mình nghĩ đây là không gian công cộng mới cho người dân thành phố mà không tốn đồng nào. Ở đây có rất nhiều góc "sống ảo" đẹp mê hồn để người trẻ tha hồ check-in", Huy nói.

Chị Nguyễn Mai Khánh Vân (30 tuổi), ngụ ở đường Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú (TP.HCM), cho biết chị tình cờ ghé khu vực này sau khi đi metro và bị thu hút bởi khung cảnh ở bến tàu mới. "Mình ghé metro, thấy bến tàu mới nên tranh thủ chụp hình. Cảnh ở đây rất đẹp, có sông nước hữu tình, có thể ngắm tàu chạy, nhìn sang cầu Ba Son cũng rất đẹp", chị Vân chia sẻ.

Người dân đến đây để tản bộ, hóng gió

Theo nhiều người trẻ, sức hút của bến tàu nằm ở cảm giác vừa hiện đại, vừa thư thả. Giữa khu vực trung tâm đông đúc, không dễ để tìm một nơi có thể ngồi gần sông, nhìn tàu chạy, đón gió và ngắm toàn cảnh thành phố như vậy.

Không chỉ thu hút các bạn trẻ đến chụp ảnh, bến tàu Ba Son còn được nhiều gia đình hay nhóm bạn chọn làm nơi đổi gió cuối ngày. Phạm Thị Mỹ Quyên (27 tuổi), làm việc ở 72 Lê Thánh Tôn, P.Sài Gòn (TP.HCM), cho biết chị đến đây để mua vé cho cả gia đình tham quan sông Sài Gòn về đêm. "Giá vé rẻ, cảnh rất đẹp nên mình muốn đi thử", chị Quyên nói.

View đợi tàu rất nên thơ

Bến tàu Ba Son thành điểm hẹn mới của giới trẻ 

Thực tế, mức chi phí hiện tại của xe buýt đường sông là một trong những yếu tố giúp trải nghiệm này dễ tiếp cận với nhiều người hơn. Theo tìm hiểu, giá vé là 15.000 đồng/lượt, còn vé khứ hồi là 30.000 đồng. Với mức giá dễ chịu này, nhiều người sẵn sàng chọn đi thử một chuyến trên sông để... đổi gió.

Chị Nguyễn Nhật Linh, nhân viên bến tàu, cho biết khách thường đi tàu đông hơn vào dịp lễ hay cuối tuần. Còn ngày thường, nhiều bạn trẻ đến đây để chụp hình vì view đẹp.

Chị Linh giới thiệu ngoài xe buýt đường sông, tại đây còn có loại hình tàu ngắm cảnh trên sông với hành trình khoảng 45 phút, không cập bến giữa chừng. Giá vé tùy theo vị trí ghế ngồi. Sự xuất hiện song song của hai loại hình này giúp bến tàu đáp ứng cả nhu cầu đi lại lẫn nhu cầu trải nghiệm của khách.

Chị Linh tư vấn vé cho khách

Chị Linh chia sẻ vào chiều muộn, khi nắng dịu dần đi, từ bến tàu, người dân có thể phóng tầm mắt ra sông Sài Gòn, cầu Ba Son và các tòa nhà lớn phía xa để ngắm hoàng hôn. Đến khi trời tối, khu vực cầu Ba Son và các tòa nhà lên đèn, toàn bộ không gian ven sông trở nên nổi bật hơn. 

"Đây cũng là lúc nhiều người chọn ở lại lâu hơn để ngắm thành phố về đêm. Với những bạn trẻ thích tìm các địa điểm vừa đẹp, vừa dễ đi, lại không tốn quá nhiều chi phí thì bến tàu Ba Son là lựa chọn hợp lý", chị Linh nói.

Theo ghi nhận của người viết, không ít người ghé bến tàu không chỉ để đi xe buýt đường sông, mà còn để dạo chơi, ngắm cảnh và thư giãn

Sự kết nối giữa metro, bến tàu và các không gian công cộng ven sông đang khiến khu vực này trở thành một điểm hẹn mới mẻ của người trẻ thành phố.

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Đi biển Vũng Tàu có còn lo sứa, sâu biển?

Thông tin về sứa và sâu biển xuất hiện ở biển khiến nhiều gia đình trẻ có con nhỏ, băn khoăn, lo ngại khi đi biển Vũng Tàu dịp 30.4 và 1.5. Thực tế hiện ra sao? du khách cần lưu ý điều gì cho chuyến đi trọn vẹn?

