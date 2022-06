Bến Tre: Bắt bị can chém ngư dân đi cùng tàu cá tử vong

Ngày 7.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Lý Phol (39 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) để điều tra hành vi giết người. Lý Phol là bị can đã dùng dao chém ngư dân trên tàu cá dẫn đến tử vong.

Trước đó, ngày 6.6, Đồn biên phòng Hàm Luông (Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre) nhận được tố giác của người dân về vụ việc giết người xảy ra trên tàu cá TG-93247-TS (do bà L.T. D., ngụ xã An Hòa Tây, H.Ba Tri, Bến Tre làm chủ) khi đang hoạt động khai thác thủy sản trên biển.

Sau khi tiếp nhận tố giác, Đồn biên phòng Hàm Luông chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ phối hợp lực lượng chức năng theo dõi hành trình của tàu cá và tổ chức lực lượng bắt giữ đối tượng khi tàu cá vừa cập bến, đảm bảo an toàn. Đồng thời, bàn giao cho Công an tỉnh Bến Tre tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.





Theo điều tra ban đầu, sáng 4.6, trong lúc cùng đi trên tàu đánh cá TG-93247-TS, giữa Lý Phol và Nguyễn Văn Tuấn (39 tuổi, ngụ TT.Ba Tri, H.Ba Tri, Bến Tre) xảy ra mâu thuẫn. Phol dùng dao chém vào cánh tay trái của anh Tuấn khiến nạn nhân bị mất máu, tử vong.

Hiện, Công an tỉnh Bến Tre đang tiếp tục điều tra xử lý vụ chém ngư dân trên tàu cá tử vong.