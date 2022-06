Thái Nguyên: Đề nghị công an cung cấp thông tin vụ người đàn ông rơi lầu tử vong

Liên quan đến vụ việc một thanh niên chưa rõ lai lịch rơi từ trên cao của tòa nhà A4 chung cư Tiến Bộ tại P.Quang Vinh (TP.Thái Nguyên) gây xôn xao dư luận tỉnh này và trên mạng xã hội, tối muộn hôm qua 6.6, Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản gửi các sở, ngành, cơ quan đoàn thể.

Qua theo dõi, Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện trên nền tảng mạng xã hội (facebook, zalo, youtube, tikok) xuất hiện nhiều tài khoản thực hiện việc đăng tải, chia sẻ hình ảnh nội dung vụ việc, hình ảnh cá nhân của người khác liên quan đến vụ việc xảy ra tại chung cư Tiến Bộ vào ngày 5.6.

Nội dung đăng tải chia sẻ vụ việc đang gây hoang mang trong người dân, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống tinh thần của người dân địa phương.

Theo đó, Sở Thông tin - truyền thông tỉnh Thái Nguyên đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện việc đăng tải, chia sẻ hình ảnh diễn biến vụ việc trên và các nội dung tương tự trên các tài khoản mạng xã hội của tổ chức, cá nhân khi chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Không cung cấp hoặc sử dụng thông tin cá nhân của người khác việc sử dụng thông tin của người khác nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người có hình ảnh khiến người đó bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, tâm lý, sức khỏe, đăng tải sai mục đích đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.





Cũng trong văn bản này, Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Thái Nguyên đề nghị Công an tỉnh Thái Nguyên cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc xảy ra tại chung cư Tiến Bộ xảy ra vào chiều 5.6 để các cơ quan báo chí phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội.

Trước đó chiều 5.6, trang web của Công an tỉnh Thái Nguyên đăng tải thông tin vụ việc xảy ra ở chung cư Tiến Bộ. Cụ thể khoảng 13 giờ ngày 5.6, Công an P.Quang Vinh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có 1 nam thanh niên chưa rõ nhân thân lai lịch bị rơi từ trên cao của tòa nhà A4, chung cư Tiến Bộ. Ngay sau cú rơi, nạn nhân tử vong tại chỗ và Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên, tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Theo dư luận tại TP.Thái Nguyên và một số trang mạng xã hội, nạn nhân tử vong được cho là cảnh sát giao thông đang công tác tại Công TP.Thái Nguyên. Tuy nhiên trao đổi với Thanh Niên chiều 6.6, một lãnh đạo Công an TP.Thái Nguyên từ chối xác nhận thông tin này với lý do “vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra”.

Cũng trao đổi với Thanh Niên chiều 5.6, ông Nguyễn Văn Hồng, Bí thư Đảng ủy P.Tân Long, cho biết qua nắm bắt thông tin từ dư luận, nghi vấn nam cảnh sát giao thông tử vong tại chung cư Tiến Bộ có liên quan đến chị N.T.T (27 tuổi) là cán bộ công tác tại UBND P.Tân Long. Tuy nhiên, theo ông Hồng, từ chiều 5.6, chị T. đã xin phép nghỉ ốm.

“Liên quan đến thông tin đang đồn đoán trong dư luận giữa hai người này có quan hệ tình cảm, chúng tôi đang tìm cách liên lạc để yêu cầu chị T. làm báo cáo giải trình về sự việc này”, ông Hồng nói.