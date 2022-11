Bến Tre: Bắt tạm giam nhân viên ngân hàng lừa đảo tiền tỉ của khách hàng

Ngày 30.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thành Trung (28 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh An, TP.Bến Tre, Bến Tre) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thành Trung là nhân viên của một ngân hàng thương mại cổ phần có chi nhánh tại Bến Tre.

Trong quá trình làm việc, Trung lợi dụng sự quen biết với khách hàng là chị N.T.H.R để vay 1,8 tỉ đồng với lý do đáo hạn tiền vay cho một khách hàng khác và thỏa thuận trong 3 ngày sẽ hoàn trả kèm theo lãi.





Tuy nhiên, Trung đã dùng số tiền vay để đầu tư tiền ảo, đánh bạc online và trả nợ. Khi đến hạn, Trung không có tiền trả nên chị R. trình báo cơ quan công an. Quá trình làm việc, Trung đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Hiện, vụ việc nhân viên ngân hàng lừa đảo tiền của khách hàng đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre tiếp tục điều tra làm rõ.