Bến Tre: Bị khởi tố vì đâm bạn trong lúc nhậu

Chiều 23.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành (Bến Tre) cho biết, đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Quang Đạt (19 tuổi, ngụ xã Phú Đức) và Nguyễn Hữu Phúc (22 tuổi, ngụ xã Tân Phú, cùng H.Châu Thành, Bến Tre), để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Bị can Nguyễn Quang Đạt tại Công an H.Châu Thành BẮC BÌNH

Nguyễn Hữu Phúc nghe đọc quyết định khởi tố bị can BẮC BÌNH

Trước đó, vào tối 11.2, Võ Nhật Trường (19 tuổi, ngụ xã Tiên Long, H.Châu Thành, Bến Tre) cùng Đạt và nhóm bạn tổ chức nhậu tại quán ở xã Tân Phú, H.Châu Thành. Tại đây, Trường và Đạt xảy ra mâu thuẫn. Trường dọa đánh Đạt.

Nghe vậy, Đạt liền gọi cho Phúc, kêu Phúc mang dao đến để cùng mình đánh Trường. Khi vừa đến nơi, Phúc cầm dao và nón bảo hiểm cùng Đạt lao vào đánh Trường. Trong lúc giằng co, Phúc dùng dao đâm nhiều nhát vào người Trường làm Trường bị thương. Trường được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu, với tỷ lệ thương tật 23%.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành (Bến Tre) tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.