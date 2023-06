Bến Tre: Bắt bị can cướp giật dây chuyền và tàng trữ ma túy

Ngày 1.6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Đại (Bến Tre) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Phong (28 tuổi, ngụ xã Giao Long, H.Châu Thành, Bến Tre) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bị can Phong tại Công an H.Bình Đại BẮC BÌNH

Theo điều tra ban đầu, trưa 25.5, Phong chạy xe máy từ nhà đến địa bàn H.Bình Đại với ý đồ tìm người có tài sản để cướp giật. Khi đến khu vực ấp Long An, xã Long Hòa, H.Bình Đại, phát hiện một phụ nữ chạy xe máy trên cổ có đeo dây chuyền vàng, Phong liền phóng xe lao tới, giật dây chuyền rồi tẩu thoát về hướng H.Châu Thành (Bến Tre). Phong bán sợi dây chuyền được 10,8 triệu đồng, lấy tiêu xài cá nhân.

Nhận được tin báo của bị hại, Công an H.Bình Đại khẩn trương điều tra và xác định Nguyễn Thanh Phong chính là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ. Thời điểm bị bắt, trên người Phong đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua làm việc, Nguyễn Thanh Phong còn thừa nhận đã gây ra 2 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn tỉnh Bến Tre.